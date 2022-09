»Sovražim, ko gostje pridejo na zajtrk deset minut pred uro, ki je določena za to. Trkajo po okencu, butajo po vratih in živčno s prstom kažejo na ročno uro,« je zapisal nekdo. Nekdo je potarnal predvsem zaradi družin, ki pridejo v restavracijo z otroki in jih pustijo, da tekajo in skačejo brez nadzora. Veliko natakarskih kolegov mu je pritrdilo, veliko pa jih je imelo podobno izkušnjo, ki je zapisana v naslednjem odgovoru: »Ko začneta dva tiščati denar, češ, 'jaz bom plačal, ne vzemi od njega', obenem pa me vsak od njiju gleda z izrazom upanja, da ne bom izbral njega. In potem je eden vedno jezen name.«

Kar nekaj natakarjev pa je pritegnilo kolegu, ki je jezno siknil: »Najbolj mi gredo na živce tisti, ki so tako zadovoljni s hrano in postrežbo, da se za vsako ceno želijo rokovati z menoj ali me celo objeti, da bi pustili napitnino, pa jim ne pride na kraj pameti.« Še en odgovor je bil zelo pogost, in sicer, da vsakega natakarja kar zmrazi, ko gostje za njim žvižgajo. Poletja je z vremenom v teh dneh dokončno konec. Veliko Slovenk in Slovencev je v minulih dveh, treh mesecih letovalo na sosednjem Hrvaškem. Se prepoznate v katerem od odgovorov?