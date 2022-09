Dan po senzacionalnem izpadu košarkarske reprezentance v četrtfinalu evropskega prvenstva proti Poljski je bil v slovenskem taboru podoben sedmini. Vodstvo Košarkarske zveze Slovenije še vedno ni dobro dojemalo, kaj se je pravzaprav zgodilo. Debata o tem je v hotelu Sheraton, kjer so v Berlinu nastanjene reprezentance, potekala do zgodnjega četrtkovega jutra. Bolečina je velika, realnost pa pač taka, da je Slovenija močno razočarala, od česar pravzaprav ne beži nihče. »Razočarani in žalostni smo. Noč po porazu ni bila prespana, spali smo le nekaj ur. Sedeli smo tu pred hotelom z igralci in strokovnim štabom ter poskušali preboleti situacijo,« je pojasnil predsednik Košarkarske zveze Slovenije Matej Erjavec in dodal, da ima Aleksander Sekulić pogodbo do prihodnjega leta in da kljub neuspehu ostaja selektor članske reprezentance.

Erjavec takšnega obraza reprezentance še ni videl

Matej Erjavec je sredino tekmo spremljal z roba igrišča, bil sprva povsem poklapan, nato pa v drugem polčasu ploskal in vreščal. Jasno, močno si je želel novega uspeha, česar pa slovenska reprezentanca to pot ni bila sposobna. »Poraz ni bil pričakovan, smo pa vsi vedeli, da je lahko Poljska nevarna zaradi sproščenosti. Težko je zdaj govoriti o vzrokih za poraz in biti pameten po bitki. Potrebovali bomo nekaj časa, da naredimo pravo analizo. Je pa dejstvo, da je reprezentanca pokazala dva obraza – katastrofalnega v prvem polčasu in šampionskega v tretji četrtini. To je bilo premalo,« je zavzdihnil Erjavec, ki ni delil mnenja s prisotnimi novinarji, da reprezentanti psihično niso bili najbolje pripravljeni na letošnje prvenstvo. »Vsaka tekma je poglavje zase. Poraz proti Bosni in Hercegovini, na primer, je strnil naše vrste in nam pomagal pri naslednjih treh zmagah. Nato je prišel obračun s Poljsko. Ena tekma, en dan. Če bi igrali desetkrat z njimi, bi devetkrat zmagali,« je prepričan prvi mož krovne slovenske košarkarske organizacije. Ob vprašanju, kaj najbolj obžaluje po četrtfinalnem porazu, je zmajeval z glavo. »Ne vem, ne znam povedati konkretno, ampak takšnega obraza naše reprezentance še nisem videl. Mislim na drugo četrtino.«

Pred slovensko izbrano vrsto so zdaj preostale štiri tekme kvalifikacij za svetovno prvenstvo, ki bo prihodnje leto. Trenutno so v dobrem položaju za preboj na košarkarski mundial, a bodo v precej okrnjeni zasedbi morali zbrati še zmago ali dve. »Spodrsljaj na evropskem prvenstvu za dolgoročni vidik košarkarske zveze ni nobena katastrofa. Prepričan sem, da so mladi še vedno navdušeni nad tem, kar so igralci prikazali. Rezultatsko se res ni izšlo po naših pričakovanjih, a bi bili pred desetimi leti verjetno veseli, da smo se prebili v četrtfinale. Tokrat smo bili v vlogi favorita in se je od nas upravičeno pričakovalo precej več. Žal se ni izšlo, je pa pred nami še marsikatero tekmovanje. Upam, da že svetovno prvenstvo, a se moramo nanj še uvrstiti, potem pa tam nekaj popraviti,« razmišlja Erjavec, ki se ni pozabil zahvaliti Goranu Dragiću za ves prispevek, saj se ta dokončno poslavlja od reprezentančnega dresa.

Dončić: Na cedilu sem pustil soigralce in državo

Velik korak k senzaciji je Poljska naredila z odlično obrambo na Luki Dončiću, saj so ga ves čas uspešno pokrivali. Na roko jim je pri tem šel tudi sodniški kriterij, saj je bilo očitnih udarcev po njegovih rokah ogromno, a so po večini ostali nekaznovani. »V tekmo nismo vstopili, kot smo se dogovorili. Ni bilo prave energije. Ko smo jo našli, smo se vrnili, a nato spet padli,« je pojasnil Luka Dončić, ki je zaradi padcev začutil močne bolečine v hrbtu in med polčasom prejel protibolečinsko injekcijo. »Nisem bil stoodstotno pripravljen. Na tem evropskem prvenstvu sem moral pretrpeti marsikaj. A to nikakor ni izgovor. Igral sem slabo in na cedilu pustil tako soigralce kot celotno državo. Iz tega se moram nekaj naučiti in biti v prihodnje bolje pripravljen,« je dodal Dončić, ki je po težkem porazu stopil pred sedmo silo. Grk Giannis Antetokounmpo in Srb Nikola Jokić sta se po izpadu svojih reprezentanc temu ognila v velikem loku. Na vprašanje, kdaj ga bomo znova gledali v slovenskem dresu, je izstrelil kot iz topa: »Izjemno uživam v igranju za Slovenijo in ji bom vedno na voljo. Če bom zdrav. Če torej ne bo kakšne poškodbe, upam, da se vidimo znova na svetovnem prvenstvu.«

Eden tistih, ki so pustili dušo in srce na parketu dvorane Mercedes-Benz arena, je Jaka Blažič, ki se je pri branjenju A. J. Slaughterja tako trudil in razdajal, da je moral v zadnji četrtini na klop, saj ga je zagrabil krč v mišici. Takrat je agresivnost v slovenski obrambi popustila. »Poznali smo njihove sisteme. Točno smo vedeli, od kod preti največja nevarnost. Mogoče smo v obrambi prevečkrat naredili napake na strani pomaganja, kjer ni bilo zadnjega igralca, čeprav je bil tak načrt. Dosegli so nekaj lahkih košev in imeli v prvem polčasu zelo dober odstotek meta. V napadu smo imeli vizijo, sistem, ki bi ga morali izpolnjevati, a to ni bilo na ravni, na kateri znamo igrati,« je odkrito govoril Jaka Blažič, ki ni mogel skriti velikega razočaranja. »Težko bo pozabiti tak poraz. Res smo si vsi želeli ponovitve uspeha izpred petih let. Zdaj se lahko vsi skregamo med seboj in si povemo svoje, kar bi bilo po eni strani tudi dobro, lahko pa še bolj stopimo skupaj in naprej oddelamo kvalifikacije. Upam, da boste na svetovnem prvenstvu prihodnje leto gledali boljšo Slovenijo.«

Od ene najlepših do negledljive

Zahtevno nalogo grajenja boljše Slovenije bo imel še naprej Aleksander Sekulić, ki uživa podporo vodilnih pri zvezi kljub neuspehu. Če je lani moštvo imelo rep in glavo ter navduševalo s predstavami tudi svetovno javnost, je tokrat vse preveč slonelo na Luki Dončiću. To so opazili tudi tukaj prisotni novinarji, marsikateri od njih nam je zaupal, da je igra Slovenije od ene najlepših postala povsem negledljiva. »Delovali smo, kot da želimo z napadom dobiti tekmo. Potem smo prišli v situacijo, ko se nam je ustavilo v napadu, s tem pa je obramba postala še slabša. Poljska je odigrala najboljšo tekmo na prvenstvu, k čemur smo dali svoj prispevek, mi pa najslabši polčas. Tretja četrtina je bila nato atomska, a se ni izšlo. Morda smo po vodstvu podzavestno že mislili, da smo prelomili tekmo. Delali smo napake, tako jaz kot igralci, a vse v želji po zmagi,« je oceno podal Aleksander Sekulić. x