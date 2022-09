Dar in prekletstvo

Najhujša nočna mora je za slovensko košarkarsko reprezentanco postala realnost. Potem ko je na evropsko prvenstvo pripotovala kot ena glavnih favoritinj za zlato odličje in branilka naslova, je v težki skupini B osvojila prvo mesto in si vsaj na papirju zagotovila najlažjo pot od vseh do polfinala. A že osmina finala proti Belgiji je nakazala, da lahke poti pravzaprav ni, četrtfinale proti Poljski pa je to samo potrdil. Ko na koncu potegnemo črto, nekaj velja kot pribito: Slovenija je izpadla proti kakovostno slabšemu nasprotniku, ki igra predkvalifikacije za evropsko prvenstvo 2025. To bo po prespanih nočeh igralce in strokovni štab zagotovo najbolj bolelo.