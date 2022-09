Toda Scholz se je do zdaj izkazal za nepopustljivega voditelja. Kljub svoji previdnosti razume pomen zgodovinske prelomnice. Nemčiji ne bo zmanjkalo izzivov – od ruske varnostne grožnje in politične nestabilnosti v njenih zahodnih zaveznicah do nazadovanja demokracije in grozeče gospodarske krize v EU. V komentarju, julija objavljenem v časniku Frankfurter Allgemeine Zeitung, je Scholz predstavil odločne odzive na te težave, EU pozval, naj postane geopolitična sila, ter nakazal, da se je pripravljen za to odreči suverenosti. Med svojim nedavnim govorom v Pragi je ponovno potrdil, da je predan reformam EU. Hkrati se je zavzel za večjo uporabo večinskega glasovanja v Evropskem svetu, obsežnejše varnostno sodelovanje, reformo pakta stabilnosti in širitev na Zahodni Balkan, Ukrajino, Moldavijo in Gruzijo.

Z razmeroma zdravim gospodarstvom, odločno predanostjo, liberalni ureditvi in EU ter delujočo vlado utegne biti Nemčija med trenutnimi krizami najboljše upanje za Evropo, pod pogojem, da bo ameriška podpora Ukrajini še naprej tako močna. Večer