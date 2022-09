Domača sezona se za celjske rokometaše ni začela po njihovih željah. Z dodatno pomlajeno ekipo v primerjavi z lansko sezono so v slovenskem superpokalu izgubili z velenjskim Gorenjem, v prvem krogu domačega prvenstva pa so šele v napeti končnici tekme v gosteh strli odpor novomeške Krke. Ob tako mladi zasedbi, eni najmlajših v ligi prvakov, jih že v prvem krogu čaka Aalborg (danes ob 18.45).

Danski podprvak, ki mu lani ni šlo vse po načrtih, saj je po treh zaporednih naslovih državnih prvakov moral priznati premoč ekipi GOG Gudme, je pred letošnjo sezono globoko segel v klubsko blagajno. Na klopi Aalborga bo še peto sezono Stefan Madsen, njegovo prvo ime pa bo Mikkel Hansen, ki se po desetletju igranja za Paris Saint-Germain vrača v danski rokomet. Ob njem so novinci še Andreas Flodman (KIF Kolding), Mads Hoxer (Mors-Thy) in iz mladinske ekipe Christian Termanse. Če k njim dodamo še Islandca Arona Palmarssona, Norvežana Sebastiana Bartholda in Kristiana Bjoernsena, Šveda Lukasa Sandella in Felixa Claara, ki je bil v minuli sezoni četrti najboljši strelec lige prvakov, je jasno, s kakšno zasedbo se bo pomerila celjska ekipa.

»Aalborg je ekipa, ki je bila sestavljena z namenom, da bi v tej sezoni prišla na zaključni turnir lige prvakov in da bi dosegla najvišja mesta v vseh tekmovanjih. Od nas se pričakuje, da se z vsakim nasprotnikom borimo po najboljših močeh, da damo vse od sebe in da skušamo izkoristiti vsako priložnost. V nobeno tekmo se ne bomo podali z belo zastavo in s to miselnostjo se podajamo v novo sezono lige prvakov,« se težke naloge svojih varovancev zaveda Alem Toskić, trener celjskih rokometašev, ki je na kratko še opisal način igre po treh krogih trenutno vodilne ekipe danskega državnega prvenstva. »V vsakem primeru gre za vrhunsko ekipo, ki je zmes odličnih posameznikov, samih reprezentantov, na čelu s fantastičnim Hansenom. So ekipa, ki je že dolga leta skupaj, igrajo čvrsto obrambo in imajo zelo hiter protinapad. Premorejo zelo izkušene igralce, ki vsako napako izjemno hitro kaznujejo in na to moramo biti zelo dobro pripravljeni.«

Celjani bodo na Danskem igrali v polni zasedbi, z izjemo Filipa Rakite, ki bo odsoten še nekaj časa. Do zdaj sta se Aalborg in Celje Pivovarna Laško pomerila petkrat, trikrat so bili boljši Danci, dvakrat pa slovenski rokometaši, ki bodo prvo domačo tekmo igrali prihodnjo sredo, ko bodo v dvorani Zlatorog gostili Kiel.