Francozi se bodo, če bo Slovenija v zadnjem četrtfinalnem obračunu premagala Poljsko, v polfinalu še drugič na prvenstvu pomerila proti Luki Dončiću in kolegom. Prvi medsebojni obračun so po hudem boju dobili Slovenci.

Francoski košarkarji so proti Italiji upravičili vlogo favoritov, a tako kot v osmini finala proti Turkom so se izvlekli šele v zadnji minuti rednega dela. Tako kot proti Turkom so znali z odprtimi rokami sprejeti darilo tekmecev, ki so še dobro minuto pred koncem rednega dela vodili za štiri točke, 16 sekund pred koncem pa imeli pri vodstvu za dve točki dva prosta meta. A Simone Fontecchio je oba zgrešil, kar so Francozi znali kaznovati. Izid so izenačili, nato pa še ubranili zadnji napad tekmecev in si priborili podaljšek, v katerem pa so imeli reči ves čas pod nadzorom.

Francozi so bili že v prvem polčasu po zaslugi odličnega meta, tudi za tri točke, boljši tekmec. Vodili so tudi za 11 točk, polčas pa dobili za sedem. A Italijani so v drugi polovici tretje četrtine ponovili odlično igro s tekme osmine finala proti Srbiji in prišli do preobrata. Na začetku zadnjega dela so imeli že osem točk prednosti, a kot da bi se ustrašili zmage, so v zaključku popustili in dovolili Francozom, da se še enkrat izvlečejo iz težkega položaja.

V francoski vrsti je bil z 20 točkami najučinkovitejši Thomas Heurtel, ki je dodal osem asistenc, Rudi Gobert je ob 14 skokih dosegel 19 točk, Evan Fournier pa 17. Pri Italijanih sta jih po 21 zabeležila tragični junak Fonttechio in Marco Spissu.