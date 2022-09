Šestdesetletni Američan tako ne bo smel voditi franšize, prepovedali pa so mu obiskovanje tekem in objektov ekip NBA in WNBA.

Neodvisna preiskava, ki jo je že novembra naročila NBA, je razkrila, da je Sarver "očitno kršil" pravila poklicnega in ligaškega obnašanja, je sporočila liga. Obtožen je bil nepoštenega ravnanja z zaposlenimi ženskami, uporabe "rasno neobčutljivega jezika", spolno sugestivnega jezika in nadlegovanja.

V poročilu je navedeno, da je vsaj petkrat izrekel slabšalno besedo za poimenovanje temnopoltih, eni od nosečih uslužbenk pa je dejal, da ne bo mogla pravilno opravljati dela, če bo postala mati.

"Žal mi je, da sem povzročil škodo. Te napake niso v skladu z mojo filozofijo ali vrednotami," je dejal 60-letni poslovnež, a dodaja, da se ne strinja s vsemi elementi, ki jih je izpostavila NBA.

Preiskavo je sprožil novembrski članek v ESPN-u, ki je na podlagi pričevanj več kot 70 uslužbencev franšize Suns opozoril na lastnikovo neprimerno vedenje.

Denarna kazen v višini desetih milijonov dolarjev, kar je najvišja dovoljena denarna kazen v skladu s kodeksom NBA, bo podarjena organizacijam, ki se borijo proti diskriminaciji rase in spola, so še sporočili pri NBA. Šef lige Adam Silver je razkritja o Sarverjevem vedenju označil za "zaskrbljujoča in razočaranje".