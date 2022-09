Z riderji vseh velikosti smo kosili že velikokrat in pri tem spoznali različne uporabnike. Tokratni preizkuševalec je bil zanimiv predvsem zato, ker travo kosi v službenem času. Test smo opravili v okolici Dijaškega doma Bežigrad, kjer za red skrbi vzdrževalec Martin Grabnar. Pred kratkim je namesto vrtne kosilnice dobil v uporabo Husqvarnin rider, ki je izrazito skrajšal čas košnje, z dodatno opremo pa bo uporaben tudi zunaj sezone košnje.

Udobnejši sedež in večji volan

​Rider R 214 TC spada med srednje zmogljive modele Husqvarninih zglobnih kosilnic. Opremljen je z dvovaljnim motorjem s 586 cm3 prostornine, hidrostatičnim menjalnikom in ima 94 cm široko kosišče s tremi noži. Skupna širina kosilnice je 100 cm, dolga je 223 cm in tehta 110 kg. Z vozniškega sedeža ima kosec odličen pogled na kosišče z mulčerjem BioClip, pri nogah je na voljo nekaj prostora za odlaganje pijač in pripomočkov, desna roka pa ima dostop do nadzorne plošče. Na njej vklapljamo kosišče, nastavljamo hitrost in višino košnje, nameščen je tudi števec delovnih ur. Višino sedeža in volana lahko nastavimo v različne položaje, ki bodo ustrezali tako višjim kot nižjim uporabnikom. Preizkusili smo različico Comfort Edition, ki ponudi kvalitetnejši sedež in volan. Primerljiva sta s tistimi na večjih riderjih iz serije 300; sedež ima višje in širše naslonjalo, volan je večji. Izboljšano je oblazinjenje, ki je udobno in precej čvrsto, kar je dobra napoved za trpežnost ob redni obrabi, ki so ji izpostavljeni ti deli.

Nizko kosišče

S spredaj nameščenim kosiščem dosežemo tudi pod rob žive meje, pod grmovje in višje klopi. Z več kot dvakratnim povečanjem širine košnje je vzdrževalec Martin bistveno skrajšal čas košnje, v primerjavi z vrtno kosilnico pa z riderjem doseže več težje dostopnih mest. Travnatih površin v okolici dijaškega doma je za Ljubljano relativno veliko, saj gre za več manjših sektorjev z zelo razgibano površino. Del jih je v atriju dijaškega doma, par večjih sklenjenih trat pa na eni in drugi strani stavb. Na eni strani dijaški dom, na drugi sprehajalna pot, park in Dunajska cesta. Površina je ravna, a posejana z več deset drevesi, klopmi in drugo vrtno opremo. Košnja z vrtno kosilnico je bila zato kar zahtevna, saj mu je vzela več kot štiri ure. Z riderjem se ni povečala zgolj širina košnje, temveč tudi hitrost. Najvišja hitrost R 214 TC Comfort Edition je 9,5 km/h, ki jo najlažje dosežemo na tlakovanih površinah. Riderji so namreč občutljivi na neravnine v tleh. Pri prehitri vožnji na luknjah poskakujejo in hitrost košnje je potrebno prilagoditi. Na slabšem terenu je košnja počasnejša in z morebitno izravnavo neravnin bo potencial stroja še bolj izkoriščen.

Možnosti izvensezonske uporabe

​Riderjem najbolj ustrezajo parkovne ureditve - umirjene travnate površine, posejane z redkimi drevesi. Njihove ambicije niso majhne in na pravem terenu bomo z njimi lahko pokosili več tisoč kvadratnih metrov v zelo kratkem času. V primerjavi z vrtno kosilnico so neprimerno bolj prostorsko zahtevni, saj potrebujejo konkretno parkirno mesto. Da izven sezone niso garažirani več mesecev, se lahko njihova uporabnost razširi s katerim od priključkov, ki jih Husqvarna ponuja kot dodatno opremo. Spredaj lahko namestimo okroglo ščetko za pometanje ali snežno desko, zadaj prezračevalnik, valjar ali katerega od drugih pripomočkov za urejanje trave. Sprednji priključki so zaradi odklapljanja jermenov in jeklenic primernejši za sezonsko menjavo, zadaj pa jih priklopimo kot prikolico.

Specifično gibanje je njegova glavna lastnost

​Riderji imajo različna kosišča. Najmanjši modeli imajo 85 cm široko kosišče, največji riderji za profesionalno uporabo pa celo 180 cm. Preizkušeno 94 cm kosišče je pri husqvarni uveljavljen standard, ki ga najdemo skoraj na polovici modelov. Takšna kosilnica je okretna na ozkih prehodih in potrebuje manj prostora pri shranjevanju, a je še vedno zelo zmogljiva na velikih površinah. Upravljanje riderja je težko opisati, saj gibanje ni primerljivo z vrtno kosilnico ali traktorjem. Med košnjo z zglobno kosilnico dobimo vtis, da je vso dogajanje usmerjeno v kosišče - ko voznik upravlja kosilnico se zdi, kot da vse zgolj sledi zelo natančnemu gibanju kosilne enote. Nekatere spominja na vzvratno vožnjo avtomobila, če bi bila ta zelo pregledna in natančna. Če dobite priložnost za preizkus, jo nujno izkoristite in razumeli boste fascinacijo vsakega novega uporabnika.