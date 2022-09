Tridnevnega premora na evropskem prvenstvu je za slovensko reprezentanco konec. Potem ko so v soboto popoldne ugnali Belgijo, se bodo kapetan Goran Dragić in soigralci danes ob 20.30 v četrtfinalu pomerili proti Poljski. Zmaga zagotavlja tretji polfinale po Poljski 2009 in Carigradu 2017, s tem pa še dve tekmi in, kar je najpomembneje, boj za odličja. Poraz pomeni konec prvenstva stare celine, a o tem ne razmišlja praktično nihče. Slovenija si je namreč s prvim mestom v predtekmovalni skupini B prislužila lažji razpored v osmini finala in četrtfinalu, kar namerava tudi izkoristiti. Poljske v taboru evropskih prvakov ne podcenjujejo in se nanjo pripravljajo z vso paro, a je hkrati vsakomur jasno, da v primeru, da Slovenija odigra vsaj približno na primerni ravni, uspeh ne bi smel izostati. Zmagovalec se bo v petkovem polfinalu udaril z boljšim iz obračuna med Francijo in Italijo.

Tobey povsem brez bolečin

Slovenski reprezentanti, ki so v prvih desetih dneh evropskega prvenstva odigrali šest tekem, so v preteklih treh dneh zadihali in se nekoliko odpočili, a brez težav vseeno ne gre. Potem ko je poškodbo gležnja saniral Mike Tobey in je zaradi strganega dela štiriglave stegenske mišice tekmovanje zaključil Zoran Dragić, si je gleženj lažje zvil Luka Dončić. Na nedeljskem večernem treningu je z Edom Murićem pri igri ena na ena obležal na tleh in jasno je bilo, da ne gre za povsem nedolžno stvar. A hkrati tudi ne skrb zbujajočo, pa čeprav ima zvezdnik Dallasa v ligi NBA pogosto težave z gležnjem. »Malo ga boli in moti, a ni nič hujšega,« je potrdil selektor Aleksander Sekulić, Mike Tobey pa, da je nelagodje v njegovem gležnju preteklost. »Še sam sem presenečen, da se je stanje tako hitro normaliziralo. Sprva sem imel težave, saj po zvinu nekaj dni nisem veliko tekel. Proti Belgiji sem bil tako hitro zadihan, zdaj pa je že vse, kot mora biti,« je z vidnim olajšanjem na obrazu pripovedoval naturalizirani Američan.

Tako Sekulić kot Tobey nista presenečena, da se je Poljska prebila do četrtfinala. Podobno zgodbo je spisala že leta 2019 na svetovnem prvenstvu, ko se je prav tako prebila med osem najboljših ekip. Takrat še pod taktirko Američana Mika Taylorja, ki je Poljsko vodil od leta 2014 do lani. Zdaj je selektor Hrvat Igor Miličić. »Če gledamo samo zadnjo tekmo med Poljsko in Ukrajino, je bila slednja zame favorit. Pričakoval sem, da bo Ukrajina zmagala. Motil sem se, to pa je samo še dokaz več, da je prvenstvo zelo izenačeno,« je pojasnil Sekulić, Tobey pa dodal: »Poljska je dobra ekipa in igra trenutno res dobro košarko. Med osmimi najboljšimi na evropskem prvenstvu se nihče ne znajde po naključju. Pričakujem težko tekmo, saj igrajo bolje kot lani. Izpad Srbije proti Italiji je dobro opozorilo, da nikoli ne smeš podcenjevati nikogar. Tudi mi smo se na trenutke precej mučili z Belgijci. V tem delu turnirja se lahko zgodi prav vse. Vsako moštvo je dovolj sposobno, in če ima svoj dan, si lahko hitro v težavah. Tekmo bomo morali vzeti kar najbolj resno.«

Slovenija se je s Poljsko v zadnjih petih letih udarila dvakrat. V skupinskem delu evropskega prvenstva leta 2017 je bila v Helsinkih boljša z 90:81, lani pa v kvalifikacijah za olimpijske igre v Kaunasu s 112:77. »Poljska igra to pot precej bolj čvrsto in kolektivno. Balcerowski je za leto dni izkušenejši, tu so še Slaughter, Ponitka in Sokolowski. V obrambi so precej čvrsti, radi se poslužujejo tudi cone,« je nasprotnika analiziral Sekulić in dodal, da bo moral biti pristop Slovenije od prve sekunde na primerni ravni. »Poljska nima kaj izgubiti, lahko samo veliko pridobi. Nobena zmaga ni samoumevna, prav vsako si je treba priboriti. To se je pokazalo tudi na dosedanjih tekmah, na primer pri Srbiji, ki je izpadla proti Italiji, delno tudi pri Grčiji, ki je visela proti Češki. Zelo pomembno bo, kako bomo začeli tekmo in na kakšen način se bomo lotili omenjenih nosilcev.«

Če se ne dotakneš žoge, težko zadeneš pomemben met

Tako kot ima svoje načrte Slovenija, jih ima tudi Poljska. 28-letni Michal Michalak, ki bo v naslednji sezoni član francoskega Levalloisa, je izpostavil, da je igra evropskih prvakov letos precej odvisna od Luke Dončića, v čemer vidi možnost za svojo ekipo. »Lani v Kaunasu je vsak igralec dodal svoje, imeli so utečen sistem in nas povozili. Delovali so, kot da jih ni mogoče ustaviti. Ko jih gledam zdaj, se mi zdi, da se vse vrti le okoli Luke. Resda gre za košarkarja z drugega planeta, a ob njegovih statističnih bravurah trpijo soigralci, ki v ključnih trenutkih nato niso razigrani. Če se skozi tekmo ne dotakneš žoge ali se je le poredko, težko zadeneš pomemben met. BiH jih je ravno zato premagala, tudi Belgija je vodila za točko v zadnji četrtini. Luka lahko v vsakem trenutku odloči tekmo, lahko pa se njegove individualne predstave tudi obrnejo proti njim. Vsaj upamo, da je lahko tako. Moramo se boriti na vso moč in izkoristiti priložnost, če se pokaže.«

Reprezentanca Poljske: Aleksander Balcerowski (letnik 2000, 215 cm), Aaron Cel (1987, 205), Aleksander Dziewa (1997, 207), Jakub Garbacz (1994, 197), Lukasz Kolenda (1999, 195), Michal Michalak (1993, 197), Dominik Olejniczak (1996, 208), Mateusz Ponitka (1993, 198), Jakub Schenk (1994, 183), A. J. Slaughter (1987, 191), Michal Sokolowski (1992, 196), Jaroslaw Zyskowski (1992, 203).