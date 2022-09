Razmisleki o smetenju in figurah obscenosti

V Cankarjevem domu so predstavili jesenski del nove, 43. sezone. Osrednja pozornost velja veliki narodoslovni razstavi V vrtincu sprememb, ki se bo dotaknila odnosa človeka do narave. Obsežen program bo ponudil še vrsto glasbenih, gledaliških, filmskih in vizualnih dogodkov za vse generacije.