Čehi pokvarili zabavo

Eh, ti Čehi. So morali zadeti tisti koš več na tekmi osmine finala na evropskem prvenstvu v košarki? Saj bi ravno tako izgubili proti Grčiji … Ne veste, za kaj gre? Naj vam razložimo. Gre za neverjetno igro številk nedeljskih tekem na Eurobasketu. Poljaki so ugnali Ukrajince z rezultatom 94 proti 86. Potem so Finci ugnali Hrvate z rezultatom 94 proti 86. Potem so Italijani spektakularno z evropskega prvenstva izločili Srbe z rezultatom – ja, uganili ste – 94 proti 86. In potem so Grki premagali Čehe z rezultatom 94 proti … ne, pač pa proti 88. Ker so Čehi eni navadni špilferderberji.