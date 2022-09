Projektna partnerja sta grosupeljske Komunalne Gradnje in Gradnje Boštanj, navaja v začetku meseca izdana odločitev o javnem naročilu.

Izbrana ponudba po naročnikovi presoji izpolnjuje vse razpisane zahteve in pogoje, njena prednost v razmerju do preostalih ponudb pa je najnižja ponujena cena. Preostale ponudbe so zaradi tega zavrnili, še navaja odločitev.

Državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo Aleš Mihelič ter župana dolenjskih občin Mirna in Šentrupert, Dušan Skerbiš in Andrej Martin Kostelec, so sicer januarja podpisali sporazum o sofinanciranju prestavitve regionalne ceste R1-215 oz. gradnje omenjene mirnske obvoznice. Celotna naložba naj bi stala 10 milijonov evrov, so sporočili z mirnske občine.

Sporazum predvideva, da bo država oz. Direkcija RS za infrastrukturo za naložbo zagotovila 9,4 milijona evrov, preostanek pa bosta pokrili omenjeni občini. Občina Mirna nekaj manj kot 540.000 evrov, pri čemer je v projekt do zdaj vložila 330.000 evrov, sosednja Občina Šentrupert pa 21.000 evrov, so navedli.

Nova obvoznica bo v veliki meri razbremenila ozko središče Mirne. Gre sicer za nekaj manj kot 1,8-kilometrsko cesto, katere krajši, 450-metrski odsek, bo segel v sosednjo Občino Šentrupert. Cesta z robnima pasovoma in bankinama bo široka 8,5 metra, ob cestišču v naselju bodo zgradili tudi pločnik.

Naložba bo obsegala tudi gradnjo treh mostov prek vodotokov Zabrščica, Sotla in Mirna, ter sedem cevnih prepustov. Vožnja po mirnski obvoznici bo zunaj naselja omejena na 70 kilometrov na uro, so še zapisali na mirnski občini.

Gradnjo nameravajo končati v poldrugem letu, v Občini Mirna pa želijo, da bi se ta začela čim prej, je danes za STA povedal mirnski župan Skerbiš.