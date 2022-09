Slovenskim odbojkarjem ni uspel veliki met, da bi si po treh srebrnih kolajnah na evropskih prvenstvih okitili tudi s kolajno na svetovnem prvenstvu. Izbranci Gheorgeja Cretuja so se sicer srčno borili, a v odločilnih trenutkih niso našli orožja za brazilske začetne udarce, ki so bili razlog, da se Južnoameričani veselijo svojega sedmega odličja na svetovnih prvenstvih, prvega bronastega.

Za razlike od tekme z Italijani so tokrat varovanci Gheorgeja Cretuja z izjemo tretjega nize dobro začeli, toda le majhen padec zbranosti so izkušeni tekmeci znali izkoristiti, si priboriti prednost in jo držati do konca.

Slovenci so zaostajali z 0:2 v nizih in 8:14 v tretjem, toda niso se hoteli predati in so tekmeca z osvojenim nizom in tudi vodstvom 4:0 v četrtem nizu prestrašili, a kakovost je bila vendarle na strani Brazilcev, ki so zasluženo zmagali.