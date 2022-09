Zoran Dragić bo s košarkarskih igrišč predvidoma odsoten šest do osem tednov, je še zapisala KZS.

Poškodoval se je ob koncu prvega polčasa tekme osmine finala proti Belgiji, ki jo je Slovenija dobila s 16 točkami razlike. Reprezentančna zdravnika Marko Macura in Branko Cvetičanin sta najprej opravila ultrazvok poškodovane mišice, dodatni pregled z magnetno resonanco pa je potrdil, da ima Zoran Dragić strgan del stegenske mišice.

»Očitno mi ni usojeno, da bi reprezentanci pomagal v odločilnih bojih na evropskih prvenstvih. A to je pač nepredvidljivost športa. Soigralcem bom pomagal s klopi, jih glasno vzpodbujal ter dodajal pozitivno energijo, ki jo bomo v naslednjih dneh še kako potrebovali. Verjamem, da bodo fantje še bolj stopili skupaj, na igrišču pustili srce in da se bomo na koncu veselili dobrega rezultata, ki si ga vsi tako želimo. Sam v teh dneh že začenjam z rehabilitacijo. Tako v reprezentanci kot v klubu imamo odlično zdravniško, fizioterapevtsko in trenersko službo ter skupaj bomo naredili vse, da se na parket vrnem dobro pripravljen,« je za KZS povedal Zoran Dragić, ki je EP 2017 izpustil zaradi poškodbe kolena.

V četrtfinalu EP proti Poljski

Košarkarji Slovenije bodo v sredo, 14. septembra, v četrtfinalu evropskega prvenstva v Berlinu igrali s Poljsko. Slednja je v uvodnem dvoboju drugega dne osmine finala v Berlinu premagala Ukrajino s 94:86 (24:21, 42:45, 69:67). Tekma bo ob 20.30.

Slovenija si je mesto med osmimi najboljšimi ekipami priigrala v soboto z zmago nad Belgijo z 88:72. Poleg izbrancev selektorja Aleksandra Sekulića so si včeraj mesto v četrtfinalu zagotovile Nemčija, Francija ter Španija.

Danes so v Berlinu na sporedu še tri tekme osmine finala: Finska - Hrvaška (14.45), Srbija - Italija (18.00) in Grčija - Češka (20.45).

Poljska je z uvrstitvijo med osem najboljših dosegla največji uspeh na evropskih prvenstvih v zadnjih 25 letih. Leta 2019 se je sicer na svetovnem prvenstvu na Kitajskem prav tako prebila v četrtfinale.

»Danes že začenjamo priprave na Poljsko. Kot sem že večkrat poudaril, na prvenstvu ni slabih ekip. Reprezentanca Poljske je zelo kvalitetna ekipa s tremi posamezniki, ki nekoliko izstopajo. To so Slaughter in Ponitka na zunanjih položajih ter Balcerowski pod košem. Na žalost sta naporen ritem tekem ter fizični kontakt, ki je dovoljen na tekmah, terjala svoj davek. Zaradi poškodbe je z nastopi na prvenstvu zaključil Zoran Dragić, kateremu vsi želimo čim hitrejše okrevanje. Na srečo je po zvinu gležnja Mike Tobey že skoraj na stoodstotni pripravljenosti. Z odsotnostjo Zokija, ki je izjemno pomemben člen ekipe, se nam pomeša naša rotacija. Morali bomo nekoliko drugače razmišljat ter najti ustrezne rešitve in recept za nadaljevanje prvenstva,« je dodal selektor Aleksander Sekulić.