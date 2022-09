Tesen obračun Francije in Turčije je šel v podaljšek, čeprav so imeli Francozi v prvem polčasu tudi že 16 točk prednosti. V dodatnem delu igre so imeli Francozi ves čas pobudo, povedli tudi za pet točk, a svoji zadnji dosegli že 1:34 minute pred koncem. V tem času pa Turkom ni uspelo doseči več kot koša Bugrahan Tuncer in dveh prostih metov Furkmana Korkmaza.

Prav ta sta bila tudi najboljša strelca pri Turčiji, Tuncer je zbral 22, Korkmaz pa 18 točk. Pri Franciji, ki jo v četrtfinalu čaka boljši iz dvoboja med Srbijo in Italijo, je prednjačil Rudy Gobert z 20 točkami in 17 skoki, Evan Fournier in Thomas Heurtel sta jih dodala po 13.

Danes so v Berlinu še tri tekme osmine finala, in sicer Slovenija - Belgija, Nemčija - Črna gora in Španija - Litva, v nedeljo pa bodo še obračuni Ukrajina - Poljska, Finska - Hrvaška, Srbija - Italija in Grčija - Češka.