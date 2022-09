Kot je za srbski tabloid Kurir zaupal neimenovani vir, bosta vse stroške letalskih vozovnic in namestitve v luksuznem letovišču za goste pokrila sama, znesek pa ne bo majhen. »Vse bo na vrhunski ravni, od hrane, pijače do glasbe,« je povedal vir in napovedal, da bo njuna poroka prekosila poroko Jelene in Novaka Đokovića. Kako jima bo to uspelo, bo mogoče videti šele po poroki. Novak Đoković se je poročil leta 2014, za poroko, na kateri je bilo 140 gostov, pa naj bi po pisanju nekaterih medijev odštel kar 2,7 milijona dolarjev. Mlajši brat slovitega teniškega igralca bo po izračunih medijev za namestitev in prevoz gostov odštel okoli 150.00 evrov, saj bivanje v hotelu za dve osebi za štiri dni stane 3300 evrov, cena povratne letalske vozovnice pa je približno 200 evrov na osebo.