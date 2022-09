O'Connor je glavni organizator globalnega pilotskega projekta, ki skuša srednje velika podjetja pripraviti do tega, da bi za pol leta uvedla štiridnevni delovnik ob enakem plačilu kot ga zaposleni sedaj prejmejo za pet dni dela na teden. O'Connor jih skuša prepričati, da osredotočeno delo le štiri dni na teden ne pomeni nujno manj opravljenega dela, še več, prepričan je, da je delo v štirih dneh namesto v petih opravljeno bolje, sodelavci pa so bolj zadovoljni in manj izčrpani.

Načeloma bi moral imeti prav, različne študije že leta opozarjajo na to, koliko delovnega časa gre v nič za nesmiselne sestanke in včasih tudi brezdelno čakanje, da bo odbila sedemnajsta ura. V Veliki Britaniji se je projektu priključilo 70 srednje velikih podjetij, med njimi pivovarna, različna IT-podjetja, kiosk, ki prodaja »fish and chips« (ocvrte ribe in krompirček) v Norfolku, in tudi združenje Royal Society of Biology. Znanstveniki univerz Oxford in Cambridge spremljajo izvajanje projekta v podjetjih, da bi lahko ocenili, kakšni so učinki, in pripravili predlog za morebitne reforme. Poskus sicer ni prvi te vrste na svetu, je pa doslej največji, v katerem naj bi približno 3300 zaposlenih v štirih petinah dosedanjega delovnega časa opravilo enako količino dela kot doslej.