Slovenska košarkarska reprezentanca je znova med živimi. Potem ko je kazalo, da bi jih lahko poraz proti BiH spravil s tira, so odgovorili na najboljši možen način – z zmago proti gostiteljici Nemčiji, ki so ji zadali prvi poraz na evropskem prvenstvu. S tem so potrdili uvrstitev v izločilne boje, danes ob 17.15 pa se bodo v zadnjem tekmovalnem dnevu v skupini B proti Franciji borili za prvo mesto.

Potem ko naj bi igralci dan po tekmi proti BiH, ko je padlo nekaj močnejših besed, pomirili strasti, je bilo jasno, da bo to potrdil šele začetek tekme proti Nemčiji. Ta sicer ni bil po slovenskem okusu, saj je Mike Tobey ob uvodnem skoku za žogo pristal na nogi delilca pravice, ki se ni pravočasno umaknil. V dvorani Lanxess arena je nastala tišina, naturalizirani Američan pa je v bolečinah odšepal z igrišča. Največja novost v moštvu trenerja Aleksandra Sekulića je bila, da je v prvi peterki prvič na prvenstvu zaigral Goran Dragić. Po nekoliko živčnih prvih minutah na obeh straneh se je v igro vrnil Tobey, ki so ga slovenski navijači glasno pozdravili. Najpomembnejši podatek je bil, da so se slovenski igralci v obrambi borili kot levi, Nemcem pa ne dovoljevali, da so po zgrešenih metih prihajali do skokov. Obenem so izjemno zaustavili najnevarnejšega igralca nasprotnega moštva Franza Wagnerja, ki v prvih 20 minutah ni dosegel niti točke. Sloveniji so nekoliko na pomoč priskočili tudi nemški košarkarji, ki so bili nerazpoloženi pri metih in pogosto grešili tudi, ko so bili odprti. Košarkarji v modrih dresih so tako v drugi četrtini ves čas držali prednost okoli desetih točk, za kar je imel veliko zaslug Luka Dončić, ki je do glavnega odmora zbral 17 točk in sedem skokov.

Razmerja na parketu so se začela spreminjati na začetku drugega polčasa. Dennis Schröder je nemudoma zadel trojko, ki je dvignila navijače, na drugi strani pa so bili Slovenci manj razpoloženi. Vse bolj sta vajeti v roke začela prevzemati Dončić in Goran Dragić, a zavoljo individualnih akcij, pri katerih so ostali trije igralci na parketu bolj kot ne stali na mestu in opazovali dogajanje. Udarni slovenski dvojec je tako dosegel 15 od 17 točk v tretji četrtini, ob njima je koš dodal še Jaka Blažič. V najtežjih trenutkih so svojim ljubiteljem na pomoč priskočili slovenski navijači, ki so bili v manjšimi, a se jih je ves čas slišalo, v ključnih pa je napadalno breme na svoja ramena znova prevzel Dončić, za katerega v nemškem taboru niso našli rešitve. Skupaj s soigralci je tudi z nekaj sreče, saj je nasprotniki zgrešil ogromno odprtih metov za tri, na koncu utišal Köln. »Kadar je pristop pravi, je lažje zmagati. Dihali smo eden za drugega in dali vse atome moči. Samo tako lahko posežemo po najvišjih mestih. O tem smo govorili tudi na sestanku po porazu z BiH,« je povedal kapetan Goran Dragić.

Francija zadnji nasprotnik v Kölnu Zadnji nasprotnik Slovenije v skupinskem delu evropskega prvenstva bo Francija, s katero imajo Luka Dončić in soigralci neporavnane račune. Povsem živ je še namreč spomin na blokado Nicolasa Batuma Klemnu Prepeliču, ko je ta v polfinalu lanskih olimpijskih iger v Tokiu polagal za zmago. Batuma to pot ni v izbrani vrsti selektorja Vincenta Colleta, kot tudi ne Nanda De Coloja. Odsotnost tako izkušenih posameznikov, manjka tudi novopečeni član Reala Madrida Petr Cornelie, se Franciji pozna. Na prvem obračunu v Kölnu jih je gladko porazila Nemčija, nato so mukoma izvlekli zmagi proti Litvi in Madžarski, BiH pa strli v zadnjih minutah. »Slovenija bo za nas velik izziv in pravi preizkus, saj gre za odlično moštvo, eno najboljših na svetu, ki nima več česa dokazati. Igrajo s srcem in trdo. Vsi pa vemo, česa je sposoben Luka Dončić,« je povedal novopečeni član Minnesote v ligi NBA Rudy Gobert. Ob njem so glavni posamezniki še Evan Fournier, Guerschon Yabusele in Thomas Heurtel.

Slovenija – Nemčija 88:80 (21:14, 44:36, 61:55) Evropsko prvenstvo, 4. krog, skupina B. Dvorana Lanxess arena, gledalcev 18.017, sodniki: Kozlovskis (Latvija), Baldini (Italija), Horozov (Bulgarija). Slovenija: G. Dragić 18 (3-3), Samar, Rupnik, Nikolić 2 (2-2), Prepelič 9 (8-7), Murić 2 (2-1), Tobey 10, Blažič 7, Dimec, Z. Dragić 3, Čančar 2 (2-2), Dončić 36 (9-6), selektor: Sekulić. Nemčija: Lo 13 (3-2), Giffey 3, Weiler-Babb, Voightmann 4 (2-2), Wagner 8 (2-2), Theis 8 (5-4), Schröder 19 (3-2), Wohlfarth-Bottermann 3 (2-1), Hollatz, Thiemann 8 (3-3), Obst 14 (5-4), Sengfelder, selektor: Herbert. Prosti meti: Slovenija 26-21, Nemčija 25-20. Met za dve točki: Slovenija 38-23, Nemčija 24-12. Met za tri točke: Slovenija 27-7, Nemčija 37-12. Skoki: Slovenija 41 (32 + 9), Nemčija 33 (27 + 6). Osebne napake: Slovenija 22, Nemčija 21. Pet osebnih napak: Theis (38). Igralec tekme: Luka Dončić (Slovenija). Semafor: 4:2 (4. minuta), 14:11 (8), 29:17 (14), 40:30 (18), 50:43 (24), 54:52 (27), 67:61 (33), 82:71 (38).