»Izredno veliko je naredil za našo Primorsko. Na pariški mirovni konferenci leta 1947 se je posebno angažiral za to, da bi se Primorska priključila matični domovini.« S temi besedami so v Združenju borcev za vrednote NOB Nova Gorica danes pospremili odkritje doprsnega spomenika pravniku, ekonomistu in partizanu Janezu Stanovniku, ki bi letos praznoval stoti rojstni dan. Kip, delo akademskega kiparja Metoda Frlica, so umestili ob Kidričevi ulici v središču Nove Gorice. Odkrila sta ga njegova sinova Aleš in Tine Stanovnik, blagoslovil pa Stanovnikov dober prijatelj, pater Bogdan Knavs.

»Janez Stanovnik je sodeloval na vseh pogajanjih po drugi svetovni vojni, on je na tem veliko delal in tudi uspel. Zato je prišlo do pobude, da se mu Goriška in celotna Primorska za to oddolžita,« je predsednica Združenja borcev za vrednote NOB Ingrid Kašca Bucik povzela odločitev o počastitvi lika Janeza Stanovnika. Zgodovinar dr. Jože Pirjevec je v govoru poudaril, da Stanovnik zadnjih mesecev druge svetovne vojne ni naključno preživel na Primorskem. »Tja je vodstvo partije in Osvobodilne fronte pošiljalo svoje najzmožnejše ljudi, zavedajoč se, da boj za naše nove meje ne bo enostaven. Tudi ko je bilo treba graditi novo družbo in državo, je Kardelj poklical Janeza Stanovnika v Beograd in ga vključil v najožji krog svojih sodelavcev,« je Pirjevec izpostavil Stanovnikovo vlogo.

Svoboda in celovitost naroda

Pirjevec je kot dve glavni vrednoti, ki sta vodili tudi Stanovnika, izpostavil svobodo in celovitost našega naroda. »Kot je dokazal uspeh civilne družbe na nedavnih volitvah, svobodo imamo. Glede na to, da danes odkrivamo Stanovnikov spomenik na goriških tleh, Primorsko imamo. Mislim, da je Janez Stanovnik s svojim delom in bojem veliko prispeval k tem dosežkom,« je končal svoj govor.

Stanovnikov prijatelj, pater v romarskem središču Sveta Gora Bogdan Knavs, se je v govoru dotaknil Stanovnikovega smisla za vsakega človeka. »Iskal je dobro v vsakem človeku, pogovarjal se je tudi s tistimi, s katerimi ni delil mnenja, vedno je bil za dialog. Zato smo ga tudi razglasili za očeta naroda,« je dejal pred blagoslovom in spodbudil navzoče, da se še naprej trudijo za vrednote, za katere se je tudi Stanovnik: za slovenski jezik, slovensko pesem, prijateljstvo, tovarištvo, svobodo, solidarnost, za boj proti vsakršnemu fašizmu in za iskanje pomiritve v slovenskem narodu. »Ko se pojavljajo nove ideologije, ki jim je slovenska beseda odveč, se je treba še toliko bolj truditi, da ohranimo slovensko besedo in pesem,« je sklenil pater.

Po Ljubljani še Nova Gorica

Pobuda za postavitev spomenika se je na Goriškem rodila že pred nekaj leti, vendar zaradi različnih vzrokov do uresničitve prihaja šele v letošnjem letu, ko bi Stanovnik praznoval stoti rojstni dan. Stanovnik je bil zadnja leta znan predvsem kot neomajen predsednik Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije, pred tem pa je deloval na mnogih položajih, tudi v Združenih narodih. Ob osamosvajanju Slovenije je bil predsednik predsedstva Republike Slovenije. Znan je bil kot odličen in ognjevit retorik, v spominu bodo ostali tudi njegovi značilni košati beli brki. Pred časom je Stanovnik sicer svoj spomenik dobil tudi v Ljubljani.