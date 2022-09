Kdo bo sodil o tem, kaj je “prava” znanost?

Univerza v Ljubljani spreminja 15. člen etičnega kodeksa (ne pa pravopisnih napak v ostalih členih). Doslej se je glasil takole: »Znanstvena poštenost je dosledno spoštovanje avtorstva in korektno priznavanje in navajanje tujih znanstvenih dosežkov, kot tudi dosledna uporaba korektnih znanstvenih metod, pošteno in strokovno neoporečno interpretiranje rezultatov znanstvenega dela, objektivno preverjanje znanstvenih hipotez.« Zdaj v duhu časa dopisujejo, da terja tudi »posredovanje zgolj preverjenih znanstvenih trditev, ki delujejo v smeri osveščanja javnosti o pomenu znanosti v družbi«.