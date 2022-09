Prijaznost Golobove vlade

Na urgencah iz dneva v dan blažijo posledice krivic. V njihovih čakalnicah si o svojih izkušnjah z zdravstvenim sistemom pripovedujejo ljudje, ki so izgubili osebnega zdravnika in jim preostane le nujna pomoč, ter tisti, ki se s svojim zdravnikom pogovarjajo samo še po telefonu. Na posteljah čakajo starostniki, ki jim moči vse bolj pešajo, a v svojem vsakdanu ostajajo sami. In njihovi vrstniki, ki bi jim še donedavna takoj pomagal domski zdravnik, a se je sesedla tudi ta oskrba. Številni bolniki so na urgencah pristali, ker oblasti niso opravile svojega dela.