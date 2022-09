Spreobrnjenci so najhujši

Hitri vzpon zunanje ministrice Liz Truss na vrh konservativne stranke in avtomatično (in povsem nedemokratično, saj je o tem odločalo le 141.725 oziroma 82,6 odstotka članov konservativne stranke, kar je manj kot 0,3 odstotka otoških volilcev) za krmilo britanske vlade, ki ga bo prevzela danes, so vsi napovedovali že mesec dni. Vse odkar sta v dirki ostala le Trussova in nekdanji finančni minister Rishi Sunak, čigar odstop na začetku julija je sprožil val odstopov, ki je zaradi covidnih zabav med karantenami, laganja in politične korupcije politično hudo poškodovanega Borisa Johnsona odnesel z oblasti.