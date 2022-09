Slovenija ima velik potencial in znanje, tudi izkušnje, vendar mora tekme odigrati vrhunsko. Do kolajne, ki jo je ta reprezentanca seveda sposobna osvojiti, bo zelo dolga in trdna pot. Na prvenstvu so po imenih in dolžini klopi, ki je ob tempu na tovrstnih turnirjih izjemno pomembna, tudi boljše reprezentance od naše. Ja, slovenska klop je precej kratka, pa tudi igra zelo bazira na enem ali dveh igralcih. Seveda pa sta igralec oziroma dva, ki imata veliko večino časa žogo, res vrhunska. Veliko bo odvisno od tega, kako se bo naša reprezentanca odzvala na vse mogoče poskuse obramb, pokrivanja in tudi provokacij naših igralcev.

Kako pomembna okrepitev je Goran Dragić? Izjemno pomembna. Ne samo zato, ker je izjemen igralec, tudi zato, da razbremeni Luko (Dončića). Na takšnih turnirjih je ogromno tekem v kratkem času. Pri nobeni drugi reprezentanci, čeprav imajo svoje zvezdnike, igra ne temelji tako na enem igralcu kot pri nas na Luki. Gogi bo poleg lastne kakovosti, izkušenj in izjemne pripravljenosti prinesel nekaj več ravnotežja. Na olimpijskih igrah je bilo zelo očitno, da so se druge reprezentance pripravljale prav na to, kako zadrževati Luko. Zdaj bomo videli, koliko ga bo Gogi razbremenil in kakšna je moč reprezentance, ko ima Luka res enakovrednega soigralca. x Nedelo