V poslovnem svetu se vse vrti okoli izkušnje potrošnika. Gre za občutke ob uporabi izdelka. Ali natančneje, kaj nam je všeč, kaj nas zmoti, ali občutimo zadovoljstvo ali jezo. Od uporabniške izkušnje je odvisno ali bomo zvesti neki blagovni znamki in jo bomo morebiti priporočili tudi drugim. V reviji Forbes so tako pred časom razkrili, da vsak vloženi dolar v razvoj uporabniške izkušnje prinaša 100 dolarjev, in če se tega kdo zaveda, so to zagotovo odgovorni v avtomobilski industriji. Kako zelo je uporabniška izkušnja, katere kodno ime je CX, pomembna, še posebej dobro vedo pri Mazdi. Še več, seriji svojih športnih terencev so tako nadeli priponko CX, zato ne čudi, da krasi tudi še petega po vrsti, ki je kot zadnji naprodaj v Sloveniji – CX-60.

Japonska kultura pogosto prebuja nasprotujoča si čustva. Nam ni blizu. Ko smo bili nazadnje v Tokiu, smo se jezili nad pretirano prijaznostjo, čudili neverjetni točnosti in bili vse prej kot navdušeni nad hrano, ki je želodec ni in ni hotel sprejeti. Ne glede na doživeto pa moramo priznati: ko beseda nanese na avtomobile, je japonska industrija med najuglednejšimi. Mazda je njena svetla predstavnica in zmagovalka, ko beseda nanese na obliko. Njeni štirikolesniki namreč (preverjeno) razburjajo čustva. Celo športni terenci, ki so med zemljani iz dneva v dan bolj priljubljeni, o čemer čivkajo že vrabci na veji. Zato ne čudi, da je tudi CX-60 štirikolesni lepotec, ki so ga starši »rodili« z jasnim poslanstvom, da njegovih lastnikov ne bo sram tudi takrat, ko bodo zavili na malce bolj zahtevna brezpotja. Hkrati pa bodo navdušeni tudi med vožnjo po čisto običajnih cestah, ko bodo cenili visoko stopnjo voznega udobja, povezano z varnostjo, zmogljivostmi in prostornostjo.

Razdvaja. Z razlogom. Po eni strani se trudi, da je v trendu, saj jo krasi priključno-hibridni pogon, pa drugi strani pa povzroča revolt med naravovarstveniki, ker sta v ponudbi tudi dva dizelska motorja (naprodaj prihodnje leto). In to takšna, z veliko začetnico, 3,3-litrska šestvaljnika, ki premoreta moč 200 (147 kW) in 254 konjev (187 kW). Šibkejši stavi na zadnji, močnejši na štirikolesni pogon, pri obeh je menjalnik 8-stopenjski samodejni. A nas je zanimal ta, ki predstavlja bližnjo prihodnost na štirih kolesih. Gre za prvo mazdo, ki kombinira bencinski in električni motor. Poka od moči, saj je sistemska moč vrtoglavih 327 konjev (241 kW). Ali prevedeno, če boste želeli, boste na cesti med najhitrejšimi, saj je pospešek do stotice za SUV-a športnih 5,8 sekunde, maksimalna hitrost pa je omejena na 200 kilometrov na uro. Besedna zveza »pelje se dobro« za štirikolesnike iz dežele vzhajajočega sonca tako ali tako drži kot pribito. Celo s športno-terensko mazdo boste imeli občutek, da se peljete dinamično, pa čeprav to seveda ni njena nrav. In kaj poreči o električnem motorju? Kot bodibilder razkazuje svoje mišice (175 KM/129 kW), pa čeprav tako velikih ne bi potrebovala, saj je električna hitrost omejena na 130 km/h. Tako ali tako pa šteje največ, da omogoča vožnjo sloganu Prisluhnimo tišini primerno. Z velikim pompom tako naznanjajo, da je električni doseg trenutnim razmeram na trgu zajetnih 63 kilometrov (baterija ima kapaciteto 17,8 kWh), kar se v praksi pokaže kot skorajda dosegljivo, saj smo na elektriko prevozili 57 kilometrov. Glede na to, da so Mazdini razvojniki s CX-60 šele izgubili nedolžnost, so izpit opravili z odliko. Baterijo je moč polniti tudi med vožnjo, če so seveda razmere primerne (beri: vožnja navzdol, zaviranje). Tako se nam je baterija po 25 prevoženih kilometrih napolnila skoraj 70-odstotno. Pohvalno!

Konja, ki zmaguje, se ne menjuje, je znano reklo. Zato ne bodite začudeni, ko boste na prvi pogled zmedeni, saj se vam bo novi CX-60 z dolžinsko mero 4,74 metra zdel neverjetno podoben ostalim športno-terenskim mazdam, sploh CX-5. Tudi notranjost ne prinaša revolucije, le barvni zaslon je z diagonalo 30,5 centimetra večji kot pri bratih in sestrah, pa še na dotik je. So pa uporabljeni materiali in končna obdelava dvignjeni še stopničko višje od tega, česar smo bili doslej vajeni. Ko beseda nanese na prostornost, na neki način deluje kot zlata ribica, ki izpolnjuje lastnikove želje. Velik prtljažnik? Ima ga, saj že v osnovi pogoltne 570 litrov. Električni pomik prtljažnik vrat? Seveda je na razpolago, kar odpiranje zajetnih vrat poenostavi. Dovolj prostora zadaj? Centimetri so za glavo in kolena najbolje dveh potnikov odmerjeni razkošno, zato naj vas ne čudi, če se bo med vožnjo slišal Kekčev napev. Omeniti velja Mazdin sistem za prilagajanje vozniku. V sredinski zaslon vgrajena kamera zazna in prepozna voznikov obraz, sistem pa lahko na podlagi položaja oči izračuna najboljši položaj za to osebo in samodejno prilagodi več kot 250 nastavitev, tudi položaj sedeža, volana, ogledala, projicirnega zaslona in klimatske naprave. Bombončkov, ki naredijo vožnjo še bolj varno in udobno je seveda veliko, kar pa se zdi nekako pričakovano, saj je cenovna letvica postavljena pri 52.290 evrih. Da jo boste uspešno preskočili in CX-60 zapeljali v svojo garažo, pa boste potrebovali vsaj malce pomoči skakalke s palico Tine Šutej...