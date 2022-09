U fris in na eks!

“Zgodbe pripovedujete, ne berete. Obvezno je sodelovanje vseh gostov festivala, ki so v času festivala v Splitu in predvsem v bližini kavarne Bellevue. Govori se izključno samo o sreči, osebni ali sreči drugih. Vsak v publiki, ki ima zanimivo zgodbo, jo mora nujno povedati. Publika mora ploskati kot nora, ne glede na zgodbo in izvedbo. Če kdo ne bo ploskal, ga bomo odstranili na njegove stroške.«