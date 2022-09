»Pozdravljeni vsi. Izstopil sem iz modula. Počutim se dobro,« je na enem od posnetkov, ki so jih predvajali kitajski državni mediji, dejal nekdanji vojaški pilot in eden od astronavtov Chen Dong.

Ta se je skupaj s kolegom Liu Yangom danes po šesturnem sprehodu v vesolju vrnil v svoj kabinski modul kitajske vesoljske postaje Tiangong. Na sprehodu sta astronavta namestila nekaj zunanjih delov svojega kabinskega modula in testirala njegove funkcije. Tretji astronavt Cai Xuzhe je operacijo koordiniral iz notranjosti postaje.

Na posnetkih je videti še, kako par odpira loputo modula in z robotsko roko manevrira z opremo, medtem ko se v ozadju vrti Zemlja. Kitajska je misijo Shenzhou-14 junija v vesolje poslala dokončat gradnjo postaje Tiangong oziroma »nebeška palača«, ki naj bi začela v celoti delovati do konca leta.

V okviru kitajskega vesoljskega programa, ki ga Peking močno promovira, so že uspešno poslali rover na Mars in poslali sonde na Luno. Osrednji modul Tiangonga je v orbito vstopil v začetku lanskega leta in naj bi tam deloval vsaj desetletje. Postaja naj bi bila sicer podobna sovjetski vesoljski postaji Mir, ki je okoli Zemlje krožila od osemdesetih let prejšnjega stoletja do leta 2001.

Leta 2024 bi Tiangong lahko postala edina vesoljska postaja na svetu, v kolikor se bo Mednarodna vesoljska postaja (ISS) na pobudo ZDA tistega leta iz vesolja res umaknila, poroča španska tiskovna agencija EFE.

Posadka treh astronavtov misije Shenzhou-14 je druga po vrsti, ki bo na Tiangongu preživela šest mesecev. Aprila se je po 183 dneh na postaji na Zemljo vrnila posadka misije Shenzhou-13.