V Lufthansi prizadete potnike prosijo, naj ne prihajajo na letališče, temveč se preusmerijo na vlak ali rezervirajo let na drug dan.

Stavka pa se ne dotika podružnic podjetja, ko so Austrian, Brussels in Eurowings, letala teh družb danes letijo po urniku. Prav tako niso odpovedani leti Lufthanse zunaj Nemčije, če je letalsko osebje že v tujini.

Sindikat zavrnl zvišanje plač za 900 evrov

Lufthansini piloti so se za stavko odločili zaradi spodletelih pogajanj o plačah, so v četrtek pojasnili v sindikatu Cockpit. Piloti zahtevajo 5,5-odstotno povišanje plač do konca leta, samodejno nadomestilo za inflacijo in prilagoditev plačne lestvice.

Po oceni letalskega prevoznika bi to stroške za plače pilotov povišalo za 40 odstotkov oziroma za 900 milijonov evrov. Sindikatu so sicer po svoji oceni predložili »zelo dobro ponudbo«, s katero bi se osnovne plače pilotov zvišale za 900 evrov na mesec, a delojemalska stran tega ni sprejela.