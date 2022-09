Španec se bo bržkone dolgo spominjal tega dvoboja. Že zgodaj si je poškodoval nos. Ob napaki pri enem od »backhandov« mu je lopar padel na tla, nato pa se mu je odbil v nos in rano so mu morali oskrbeti zdravniki.

Nato je igral z obližem in povsem izgubil ritem. Italijan je tako dobil uvodni niz in bil blizu zmagi tudi v drugem, ko je vodil s 4:2. Nato pa se je Španec le zbral in postavil stvari na svoje mesto.

»S palico za golf se mi je to že zgodilo, s teniškim loparjem pa še ne,« je po dvoboju o svojem nesrečnem spodrsljaju povedal Nadal in dodal, da ga rana tudi malo boli. Priznal pa je tudi, da je bilo mentalno po tako slabem uvodu v dvoboj zelo težko. »Bil sem frustriran, vseeno pa sem skušal nekako ostati pozitiven.«

Zdaj Nadal upa, da bo nadaljeval svojo uspešno serijo z Gasquetom. Na 17 medsebojnih dvobojih doslej z njim še ni izgubil.

Legendarni ameriški teniški igralki Venus in Serena Williams pa sta izgubili v bržkone zadnjem skupnem nastopu na grand slamu v igri dvojic in nekoliko skazili vzdušje med domačimi navijači. V uvodnem sta ju s 7:6 (5) in 6:4 premagali Čehinji Lucie Hradecka in le 17-letna Linda Noskova.

Štirinajstkratni zmagovalki turnirja za grand slam sta s tem porazom na stadionu Arthur Ashe bržkone sklenili svoj zadnji Sister Act, kakor so nastop poimenovali nekateri mediji. Tokrat sta bili skupaj na igrišču prvič po letu 2018, za nastop pa sta prejeli posebno povabilo organizatorjev.

Štiridesetletna Serena Williams je pred tremi tedni napovedala slovo od aktivnega igranja in se bo zdaj lahko popolnoma posvetila nastopu med posameznicami. Že danes bo njena nasprotnica v tretjem krogu Avstralka Ajla Tomljanović. Dve leti starejša Venus Williams je izpadla že v prvem krogu proti Belgijki Alison Van Uytvanck.

A nekoliko se je Serena po tekmi zamerila tudi navijačem. Tokrat jim po porazu na tribunah ni namenila niti besede, izpustila pa je tudi tradicionalno kratko podeljevanje avtogramov. Namesto tega je hitro izginila po hodnikih stadiona v slačilnice.

Bolj prepričljiv od Nadala je bil njegov rojak, najstnik Carlos Alcaraz. S 6:2, 6:1, 6:4 je po dveh urah in desetih minutah premagal Argentinca Federica Corio. V tretjem krogu se bo pomeril z domačinom Jensonom Brooksbyjem, ki je v treh nizih izločil zmagovalca Cincinnatija, Hrvata Borno Ćorića, sicer 25. nosilca.

Tesno je bilo samo v tretjem nizu. »Nikoli ni enostavno zaključiti dvoboja, v tretjem nizu sem imel že lepo prednost, na kar je Federico začel igrati precej bolje. Moral sem ostati zbran in dobro razmisliti, kaj počnem v ključnih trenutkih,« je takoj po dvoboju dejal mladenič, ki je zdaj pri 46 zmagah v sezoni, največ na turneji ATP.

Lanski zmagovalec in prvi nosilec Rus Danil Medvedjev je v treh nizih premagal Francoza Arthurja Rinderknecha s 6:2, 7:5 in 6:3, njegova naslednja ovira bo Kitajec Yibing Wu. Napredovali so tudi Hrvat Marin Čilić, Britanec Daniel Evans, Italijan Jannik Sinner, Rus Andrej Rubljov, Casper Ruud, Španec Pablo Carreno Busta, Avstralec Nick Kyrgios, Britanec Cmeron Norrie in Italijan Matteo Berrettini.

Zanesljivo je napredovala tudi prva nosilka Poljakinja Iga Swiatek, potem ko je s 6:3, 6:2 premagala domačinko Sloane Stephens. Nekdanja zmagovalka turnirja velike četverice v New Yorku (2017) je bila brez možnosti proti številki ena ženskega tenisa, dvoboj pa je trajal uro in 14 minut.

»Ves čas sem bila osredotočena, tega sem vesela. Precej bolje je bilo kot v Cincinnatiju, kjer sem imela v dvoboju s Sloane preveč nihanj v igri. Tukaj sem bila stabilna od samega začetka, zato moram biti zadovoljna s predstavo,« je dejala Poljakinja, ki je prvič v karieri igrala na osrednjem igrišču Arthurja Asha. Zdaj jo čaka naslednja Američanka Lauren Davis.

Pri ženskah pa se je poslovila Španka Paula Badosa. Od četrte nosilke je bila boljša Hrvatica Petra Martić. Slavila je s 6:7 (5), 6:1, 6:2. Petopostavljena Grkinja Maria Sakari pa je morala priznati premoč Kitajki Wang Xiyu, ki je slavila s 3:6, 7:5 in 7:5.

Med nosilkami sta drugi krog brez težav prestali Američanka Jessica Pegula in Belorusinja Viktorija Azarenka ter Arina Sabalenka. Petra Kvitova za napredovanje ni stopila na igrišče, saj ji je Ukrajinka Anhelina Kalinina pred začetkom dvoboj predala.

Med Slovenci sta v četrtek v dvojicah izpadla Tamara Zidanšek in Aljaž Bedene, ki se prav tako poslavlja od tenisa. Andreja Klepač se je v paru s Čilenko Alexo Guarachi prebila v drugi krog.