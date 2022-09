Si upate zahtevati varstveni dodatek?

Zakon o začasnih ukrepih za odpravo posledic draginje za najbolj ranljive skupine prebivalstva, ki so ga ta teden sprejeli poslanci državnega zbora, naj bi prinesel prvo in nujno pomoč gospodinjstvom z najnižjimi dohodki. Da ima ekipa Luke Mesca na ministrstvu za delo prav, ko pravi, da je treba zagotoviti, da pomoč ta gospodinjstva doseže čim prej – in ne ob koncu kurilne sezone, kot se je zgodilo lansko zimo – pričajo podatki centrov za socialno delo. Tamkajšnji strokovni delavci opažajo, da višje cene energentov že danes, že pred kurilno sezono, poglabljajo finančne stiske pri ljudeh. Prošenj za poplačilo položnic in za pomoč pri nakupu kurjave je vse več, so poročali na Radiu Slovenija. Kako tudi ne, ko pa je energetska draginja – po letih mencanja z zelenim energetskim prehodom, prekarizacije delovnih mest in striženja socialnih pravic – naše državljane ujela gole in bose.