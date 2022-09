Bitcoin je od sredine avgusta izgubil okoli 25 odstotkov svoje vrednosti, istočasno je ethereum padel za okrog 20 odstotkov. Konkretna padca cen sta vplivala tudi na strukturo trga. S tehničnega vidika omenjena padca najverjetneje naznanjata nadaljevanje trenda padanja cen na srednji rok. Kljub temu je treba spremljati dogajanje okrog ethereuma. Nadgradnja njihovega blockchaina je na sporedu 15. septembra. Takrat se bo zgodil premik iz proof of work (PoW) na proof of stake (PoS) blockchain, kar je generalno gledano zelo pozitivna sprememba. Na trgu je tako v naslednjem mesecu pričakovati nekaj več volatilnosti.

Povod za oster padec v drugi polovici avgusta je bil nekoliko ostrejši nagovor Jeroma Powella, predsednika ameriške centralne banke, v Jackson Holu. V nagovoru je potrdil nadaljevanje dviganja obrestnih mer in kvantitativnega zaostrovanja ter poudaril, da bo FED naredil vse, kar je v njegovi moči, da zmanjša inflacijo v začrtan okvir. S tem je dodobra prestrašil trge tveganega kapitala, po pravilu je bil najbolj prizadet ravno trg kriptovalut.

V Iranu omogočena uporaba kriptovalut

Iran je sprejel zakonodajo, ki omogoča uporabo bitcoinov in drugih kriptovalut kot plačila za uvoz, poročata lokalni časopis Tasnim in revija Bitcoin Magazine. Eden izmed razlogov za sprejetje omenjene zakonodaje so sankcije na uvoz, ki so jih Združene države uvedle zaradi razvoja jedrskega programa. Kriptovalute bi služile za morebitno izogibanje sankcijam na uvoz zaradi decentralizirane narave javnih verig blokov, kot sta bitcoin in ethereum, ki niso pod nadzorom vlade ali centralnih organov.

»Do konca septembra se bodo kriptovalute in pametne pogodbe široko uporabljale v zunanji trgovini s ciljnimi državami,« je na twitterju zapisal uradnik ministrstva za industrijo, rudarstvo in trgovino.