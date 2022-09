Velikan svetovnega alpinizma in prvi človek, ki je osvojil vse osemtisočake in samostojno priplezal na Mount Everest brez dodatnega kisika. O svojih alpinističnih odpravah je napisal mnogo knjig in posnel več dokumentarnih filmov, prav tako pa je nekaj časa deloval kot poslanec v Evropskem parlamentu, kjer je zagovarjal pomen okoljske osveščenosti. Cankarjev dom je kraj, kjer se njegova zadnja odprava pravzaprav začne.

Gre za njegovo zadnjo turnejo okoli sveta, na kateri bo predstavil svoje izkušnje in izkušnje drugih starešin svetovnega alpinizma z namenom, da na mlajše generacije prenese pomen tradicionalnega alpinizma, njegovo zapuščino in odnos človeka do narave.

»Alpinizem je nekaj resnega. Gre za napetost med človekom in naravo«, je povedal Messner in dejal, da je v zadnjih 30 letih aplinistična dejavnost, prav tako pa okolje, v katerem se odvija, doživela velike spremembe. »Plezanje na umetnih stenah je postalo olimpijski šport, na drugi strani pa imamo potrošniško premagovanje najvišjih vrhov kot da bi se sprehodili po pisti«.

Zadnja odprava svojo pot po svetu začenja s prikazom treh dokumentarnih filmov z naslovi Še vedno živa, Everest! Najvišji cilj! in Sveta gora. V filmih se prepletajo dokumentarni posnetki z nekaj igranimi vložki, vsako predstavo pa bo Messner pospremil s kratkim komentarjem. Štiridnevni festival se bo zaključil s predavanjem z naslovom Živeti, v katerem bo govoril o otroštvu, staranju, strahu, egoizmu in življenju na sploh.

»Za naslov Zadnja odprava sem se odločil, ker je to tudi moja zadnja odprava okoli sveta. Tokrat prinašam zgodbe o naravni dediščini, tradiciji in upanje«, je pojasnil.

Slovenski alpinist Viki Grošelj je ob petdeseti obletnici Messnerjevega prvega obiska v Sloveniji povedal, da je »slovenska alpinistična stroka izjemo ponosna, da se je festival začel pri nas. To dojemam kot priznanje slovenskim dosežkom v alpinizmu«.

Vendar na odru ni za pričakovati filozofskih razprav. Messner pravi, da bo so bistvene zgodbe. »Upam, da bodo ljudje z zgodbami razumeli mojo vizijo in kako pomembno je, da imamo dostop do narave in gora.«

Kot dolgoletni zagovornik okoljske osveščenosti pravi, da se s svojim delovanjem bori za možnost aktivnosti v gorah in predvsem za ohranjanje planeta z znanostjo in tehnologijo, ne s protesti. »Želim, da gore ostanejo takšne kot so. Divje in nevarne ter prostor, v katerem se človek izgubi. Moramo razumeti, da proti gori nismo nič.«

Poudaril še, da je nujno, da spoštovanje do gora in okolja raste. »Planet se spreminja, človeštvo pa je navajeno potrošništva, zato pa smo v slepi ulici«. Meni, da bomo z razumevanjem gora kot najbolj pristnega izkaza divje narave lahko razumeli, kako naj rešimo svoj planet.