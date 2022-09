»Cilji? Zadeva je preprosta: biti morajo visoki in tudi so. Z novim trenerjem Draganom Adžićem smo začeli dveletni ciklus, v katerem je Krimov cilj, da pride najmanj na final four v Budimpešti. Sliši se enostavno, toda za to bo potrebno veliko trdega dela. A prepričani smo, da znamo in zmoremo ter da bomo to tudi dosegli,« pred začetkom nove evropske sezone odkrito napoveduje predsednik kluba Iztok Verdnik. Krim bo na prvi tekmi 11. septembra proti ekipi CSM Bukarešta v Romuniji (domača premiera v Stožicah bo teden dni pozneje proti norveškemu Kristiansandu, aktualnemu evropskemu prvaku) vstopil v že 28. zaporedno sezono v ligi prvakinj, po čemer je absolutni rekorder tako v ženski kot moški konkurenci na najelitnejšem tekmovanju v Evropi.

Trener Dragan Adžić je na klubski ravni že dvakrat stal na vrhu Evrope s črnogorsko Budućnostjo v letih 2012 in 2015, zdaj želi zgodbo ponoviti tudi s Krimom. »Povsem se strinjam s predsednikom Verdnikom glede ciljev v dveh letih. Krim je eden najboljših klubov v Evropi in naredili bomo vse, da se bomo uvrstili na sklepni turnir v Budimpešto. Da bo Krim spet tam, kjer si zasluži biti in kjer je že bil dvakrat (v letih 2001 in 2003, op. p.), in da se bo število zvezdic za naslov prvaka Evrope z dveh povečalo na tri. Vem, da je imel klub že svoje zlate čase, sočasno pa sem prepričan, da bodo spet prišli,« meni 52-letni Črnogorec Dragan Adžić.

Skupina smrti v Evropi

V prvem delu lige prvakinj bodo krimovke, ki so dobile eno izmed sedmih posebnih povabil (»wild card«) za igranje med evropsko elito, nastopile v skupini A, v kateri so še Vipers Kristiansand (Norveška), Odense (Danska), Bietigheim (Nemčija), Brest (Francija), Ferencvaroš (Madžarska), Banik Most (Češka) in CSM Bukarešta (Romunija). »Da bi napredovale in dosegle vrhunsko raven tako igralke kot celotna ekipa, je nesmiselno igrati proti slabim ekipam, ampak se je treba meriti z najboljšimi. In zdaj imamo to priložnost: ne le zaradi lastne želje, ampak tudi zaradi razpleta žreba. Z izjemo češkega kluba je v naši skupini sedem ekip, katerih cilj je uvrstitev na final four. Verjamem, da bomo iz dneva v dan konkurenčnejši, saj imamo pogoje, kakovost, znanje, izkušnje … Ker ni ruskih ekip, bi morala biti konkurenca slabša, a ni tako. Vrhunske igralke iz ruskih klubov so okrepile številne evropske ekipe, zato je konkurenčnost ostala na zelo visoki ravni,« pojasnjuje trener Adžić.

Po lanski sezoni je Krim zapustilo precej igralk, prišlo pa jih je šest: Slovenki, 34-letna Barbara Lazović in 19-letna Ema Marković, 35-letna Črnogorka Jovanka Radičević, 27-letna Rusinja Darja Dmitrijeva (na enoletni posoji iz kluba CSKA Moskva), štiri leta mlajša Čehinja Sara Kovarova in 25-letna Poljakinja Aleksandra Rosiak. Med sedemtedenskimi pripravami na novo sezono so krimovke poleg številnih treningov odigrale tudi sedem tekem: dvakrat so zmagale (Podravka, Lokomotiva Zagreb) in petkrat izgubile (trikrat proti Budućnosti in dvakrat proti CSM Bukarešta). »Po nekaj slabih predstavah na igrišču in porazih, ki so za nekatere v pripravljalnem obdobju nepričakovani, je jasno, da v naši igri še ni vse čisto tako, kot bi moralo biti. A zame ni nobenega dvoma – smo na pravi poti,« ocenjuje trener 27-kratnih slovenskih državnih in pokalnih prvakinj.

Lazovićeva prvič kapetanka

Levoroka ostrostrelka in slovenska reprezentantka Barbara Lazović je doslej že dvakrat nosila Krimov dres (med letoma 2007 in 2009 ter od 2010 do 2014), pred letošnjo sezono pa se je spet vrnila v Ljubljano. »V zadnjih letih sem se vsakič pogovarjala s Krimom, a nismo našli skupnega jezika. Letos sem se vrnila, ker sem videla, da ima klub spet velike ambicije in vrhunsko ekipo. Čeprav sem že v letih, sem še vedno zelo motivirana in vesela, da sem se vrnila,« pravi Barbara Lazović, ki je bila zadnji dve sezoni članica CSM Bukarešta. Tudi za Brežičanko so bile priprave zelo težke, a kot sama pravi, je bilo njej mogoče celo malce lažje, saj je v preteklosti že sodelovala z Adžićem v Budućnosti: »Imamo super ekipo, a si ne smemo ustvarjati pritiska. Noben uspeh ne pride kar čez noč, smo pa na dobri poti. Brez dvoma se nam bo trdo delo med pripravami obrestovalo na pomembnih tekmah.« Prvič v karieri je postala tudi kapetanka, potem ko je v Krimu zamenjala Nino Žabjek: »Drži, to je zame nekaj novega. Upam, da bom dobro izpolnjevala svoje kapetanske naloge.«