Odštevanja je konec. Slovenska košarkarska reprezentanca danes začenja z branjenjem evropskega naslova, do katerega je prišla po pravljici v Helsinkih in Carigradu leta 2017, ko je dobila vseh devet obračunov na prvenstvu stare celine. Takrat je naziv najkoristnejšega igralca (MVP) pripadel Goranu Dragiću, ki do letošnjega poletja za izbrano vrsto več ni igral, nato pa zamrznil upokojitev in bo soigralcem pomagal pri poskusu naskoka na nov vrhunski rezultat. A to pot v drugačni vlogi, saj je jasno, da je prva violina in ime Slovenije Luka Dončić. Iz slovenskega tabora pred današnjim uvodnim obračunom z Litvo ob 17.15 sporočajo, da je težak poraz na kvalifikacijski tekmi za svetovno prvenstvo proti Nemčiji pozabljen in da je bil odziv nanj pravi.

Pripravljeni na izzive

»Tekma proti Nemčiji je bila za nas zelo pomembna, odigrali pa smo jo močno pod pričakovanji in sposobnostmi. Tega se zavedamo vsi, saj imamo izkušeno reprezentanco. Že na naslednjem treningu je bila reakcija prava. Če želimo biti uspešni na evropskem prvenstvu, si tako slabe igre enostavno več ne smemo privoščiti,« je na novinarski konferenci, za katero je vladalo veliko zanimanje poročevalcev iz tujine, povedal slovenski selektor Aleksander Sekulić, ob njem pa je ves čas prikimaval Goran Dragić. »Vemo, kje smo grešili proti Nemčiji. Nismo zapirali prostora pod našim obročem, hkrati pa smo bili povsem nerazpoloženi v napadu. Ko padeš v serijo napak, nasprotnik pa igra dobro, je težko obrniti potek dogodkov. A to nas ni potrlo, saj smo med pripravami dobro delali, premoremo kakovost in lahko naredimo nov odmeven rezultat na evropskem prvenstvu. Pripravljeni smo na prihajajoče izzive,« zagotavlja najizkušenejši mož v slovenski reprezentanci.

Dragićeva vloga na prihajajočih tekmah vsaj na parketu ne bo tako pomembna, kot je bila leta 2017, bo pa zato toliko bolj ob njem in v slačilnici. Ključno bo, da bo s svojimi izkušnjami znal krotiti živce soigralcev, ki se prevečkrat obremenjujejo s sodniki. Proti Nemčiji je sicer enako počel tudi sam in po tekmi priznal, da se to ne sme ponoviti. Dobro bi bilo, da se prepiranje z delilci pravice ne bi ponavljajo tudi pri Luki Dončiću, kar ima v navadi početi tudi v ligi NBA. »Luka je odigral že ogromno pomembnih tekem pri vsega 23 letih, iz katerih se je veliko naučil. Vedno želi zmagati, želi biti najboljši in svojo ekipo popeljati do vrha. Če pogledamo samo olimpijske igre, je nosil reprezentanco prek kvalifikacij in nato v Tokio, kar ga je izčrpalo. Ko v pomembnih trenutkih žoga ne želi v koš, priplavajo na površje frustracije. To se ne dogaja le njemu, temveč vsem. Je pa pomembno, da je tega čim manj, in potrudil se bom, da pripomorem k temu.«

Proti evropskim prvakom vsi z dodatnim nabojem

Kapetan reprezentance kakšne posebne napetosti v moštvu zaradi tega, ker branijo naslov evropskih prvakov, ne čuti. Pravi, da je v zadnjem času več ostrine na treningih, a da je to povsem normalno, ko se začne približevati prvenstvo. »Zaradi kakšne stvari se znamo tudi sporeči, a to je vse v mejah normalnega in tekmovalnega naboja. Vsi si želimo zmagovati in biti na preizkušnje kar se da dobro pripravljeni. Odlično se razumemo, se pa hkrati zavedamo, da bomo to pot mi tisti, ki nas bodo želeli vsi premagati. Ko smo bili v obratnih situacijah, smo vedno imeli dodaten naboj proti aktualnim evropskim prvakom. A če si pravi profesionalec, se takšnih izzivov veseliš in komaj čakaš, da pridejo.«

Ker bo tekma z Litvo za Slovenijo uvodna na prvenstvu, bo imela velik pomen. Zmaga namreč prinaša dodaten zagon, še posebej, če pride proti tako kakovostnemu nasprotniku, ki spada v ožji krog favoritov za odličja. »Tekmo moramo odigrati na način, ki si ga želimo. To je bolj pomembno kot zmaga ali poraz. Tudi če nam spodrsne, a odigramo, kot znamo, ne bo tragedije in gremo lahko mirno naprej. Če pa se nam denimo ponovi Nemčija, bi me že skrbelo. Zagotovo je zmaga na prvi tekmi pomembna, a ne tudi ključna,« je pojasnil Sekulić, ki ga z igralci v sedmih dneh čaka pet tekem. V napornem ritmu bo selektor poskušal najti trenutke, ko bi lahko odpočil nosilce, a ne za vsako ceno. »Prioriteta so zmage in naredili bomo vse, da do njih pridemo. Če pa se vmes pokaže priložnost za reguliranje minutaže igralcem, jo bomo izkoristili.«

V skupini B, ki se jo je takoj po žrebu prijel naziv skupina smrti, so favoriti za napredovanje ob Sloveniji še Litva, Francija in Nemčija. A tako Sekulić kot Dragić opozarjata, da tudi BiH in Madžarska ne bosta lahek zalogaj. »Kvalifikacije za svetovno in evropsko prvenstvo so pokazale, da danes lahkih tekem več ni. Spoštovati moraš vsakogar in na igrišču dokazati, da si od njega boljši. Če proti komur koli že vnaprej vpišeš zmago, je to nevarna stvar,« razmišlja Dragić, Sekulić pa dodaja: »Reprezentanca BiH je pred dnevi premagala Francijo, Madžarska pa je do zadnjega bila enakovredno bitko z Litvo. To sta kakovostni reprezentanci, ki ne samo, da lahko komu pokvarita račune v skupini, ampak lahko enakovredno računata na napredovanje.«