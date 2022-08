Za otroke gre, kajne

Ali ni grozno, da mora vodja oddelka za cestni promet na celjski policijski upravi Elvis A. Herbaj javno povedati, da je, navajamo kar dobesedno, »narobe, da lahko e-skiro za 200 evrov kupimo v otroški trgovini, kjer povedo, da ga lahko vozijo otroci, starejši od osmih let«? Ali ni grozno, da mora isti policist opozoriti, da tako napravo lahko uporabljajo le starejši od 12 let, če imajo kolesarski izpit, sicer pa starejši od 14 let s čelado na glavi? Ali ni grozno, da ta isti policist staršem polaga na srce, naj otrokom vendarle ne kupujejo električnih skirojev, ki ob minimalnem računalniškem posegu lahko dosežejo hitrosti, višje od mopeda? Ali ne bi moralo biti to samoumevno?