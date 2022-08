»Razmere na terenu v Ukrajini ostajajo zelo slabe. Ukrajina potrebuje našo podporo, to ji bomo še naprej zagotavljali. Tako z vojaškimi zmogljivostmi, ministri pa bodo razpravljali tudi o ideji za vzpostavitev misije urjenja ukrajinske vojske na visoki ravni,« je ob prihodu na zasedanje v češki prestolnici povedal Borrell.

Kot je pojasnil, zaradi neformalne narave današnjega srečanja ministri ne morejo sprejemati odločitev. Je pa treba po njegovih besedah doseči splošen politični dogovor. Podrobnosti delovanja in obsega misije bodo določene kasneje v postopku potrjevanja, je še povedal Borrell.

Na vprašanje, ali bi lahko Rusija to razumela kot dodatno zaostritev, je odgovoril, da ne, saj EU že zagotavlja velike količine vojaških zmogljivosti Ukrajini. »Zagotovo Rusija ne bo vesela, tako kot ni vesela, da zagotavljamo različne vrste vojaške opreme. To bomo nadaljevali,« je povedal. Pri tem po njegovem mnenju ni razlike med zagotavljanjem orožja in urjenjem vojakov.

Državna sekretarka na nemškem obrambnem ministrstvu Siemtje Möller je glede morebitne dodatne zaostritve zaradi misije urjenja ukrajinskih vojakov dejala, da je podpora Ukrajini raznolika, tako na mednarodni kot evropski ravni.

Nemčija je po njenih besedah prevzela pomembno vlogo in že več mesecev uri ukrajinske vojake na nemških tleh. »Jasno je, da je potrebna večja koordinacija tako pri urjenju kot podpori na splošno. To bo tudi tema današnjih pogovorov,« je povedala nemška državna sekretarka.

Vzpostavitvi misije EU za urjenje vojakov je »zelo naklonjena« tudi nizozemska obrambna ministrica Kajsa Ollongren. Podobno je menil finski obrambni minister Antti Kaikkonen.

Irski obrambni in zunanji minister Simon Coveney pa je izrazil upanje, da bodo ministri danes EU pozvali k pripravi dejanskega predloga, o katerem bodo lahko v prihodnjih mesecih odločali. Zavzel se je za bolj strukturiran skupen pristop EU k urjenju ukrajinskih vojakov.

Luksemburški obrambni minister Francois Bausch je ob tem poudaril, da morajo danes razpravljati, kako najhitreje in najbolje pomagati Ukrajini. »Morda pomoč na ravni EU ni najhitrejši način,« je opozoril.

Avstrijska obrambna ministrica Klaudia Tanner pa je opozorila, da je vprašanje, ali je mogoče takšno misijo sploh vzpostaviti. Po njenih besedah ostajajo odprta še številna vprašanja glede te misije, kot so pravna podlaga, obseg in vsebina.

Ministri bodo na zasedanju, ki se ga udeležuje tudi obrambni minister Marjan Šarec, govorili še o skupnih nabavah orožja, s katerim bi nadomestili vojaško opremo, ki so jo članice namenile Ukrajini.