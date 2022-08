Nogometaši Kopra so trenutno v slovenski ligi edini, ki lahko sledijo peklenskemu ritmu Olimpije. Vodilno moštvo tekmovanja je v sedmem krogu nadaljevalo niz zmag tudi brez poškodovanega vratarja Matevža Vidovška, vendar je prejelo prvi zadetek v letošnji sezoni. Odgovornost za prejeti gol je prevzel trener Albert Riera z napačnimi menjavami, s katerimi je lovil tretji gol. Napadalno usmerjeni rezervisti so sicer vedeli, kaj morajo delati, ko so imeli žogo v posesti, niso pa vedeli, kaj morajo narediti, ko je nimajo. Olimpija je proti Radomljam ponovila slabost s tekme proti Gorici, ko je po vodstvu z 2:0 popustila in tekmec si je priigral priložnosti z igralcem manj.

Vsi trije Portugalci so še dolžniki

»Ob zmagah je zelo pomembno, kako igramo, saj želim uživati ob gledanju svoje ekipe. Če na vsaki tekmi zmagamo z 1:0, vendar ne igramo dobro, nisem zadovoljen. Lahko bi igrali bolje in vemo, kaj moramo narediti. Na svetu ni ekipe, ki bi lahko imela stoodstotno posest žoge, zato je zelo pomembno, kaj delaš, ko si brez žoge in se braniš,« je bil jasen trener Albert Riera, ki uporablja več sistemov igre. Od novincev so za zdaj med dolžniki vse tri okrepitve s Portugalske. Levi bočni branilec David Saulehe na trenutke deluje nezainteresiran in igra neodgovorno. Levi krilni napadalec Pedro Lopes je živahen, a premalo konkreten, saj mu v zaključkih akcij manjka zadnja poteza, da bi preigral tekmeca ali točno podal. Napadalec Rui Pedro je prišel nepripravljen s kakšnim kilogramom preveč, a strokovno vodstvo ga hvali in trdi, da bo kmalu začel dosegati gole.

Medtem ko ekipa zmaguje na igrišču, je veliko vprašanj o finančni kondiciji kluba. Vodstvo se brani, da je iz omar po odhodu Milana Mandarića padlo nekaj okostnjakov, ki so povečali stroške. Le-te zmanjšujejo tudi tako, da so prekinili pogodbe z igralci, na katere ne računajo več (Matic Fink, Nejc Vidmar, Lamine Tall, Mihailo Perović...). Glede na zapisnik zadnjih tekem sta se na stranskem tiru znašla tudi Marin Pilj in Aldair Djalo. Po novih kriterijih naj bi najvišja mesečna plača igralca znašala 6000 evrov. Vodstvo kluba se zelo zanaša na pomoč ljubljanske občine na čelu z županom Zoranom Jankovićem, katerega vnuk Vall je nedavno tudi podpisal prvo profesionalno pogodbo s klubom.

Koprčani premorejo kakovost, imajo najboljši napad v ligi, a živijo predvsem od zadetkov Andreja Kotnika, ki je s šestimi goli najboljši strelec lige. Za vodilnima kluboma lige je velika gneča, saj je med tretjim Celjem in predzadnjim Taborom le štiri točke razlike. Maribor upa, da je zmaga v Murski Soboti, na katero so čakali kar 36 dni, napoved boljših časov in konec krize. Maribor je na mišice in s kančkom sreče zmagal v Fazaneriji, potem ko bi se prvi polčas lahko končal tudi s polomom, a je svoje delo vrhunsko opravil vratar Menno Bergsen. Mura je pokazala podobno neučinkovitost kot na derbiju prvega kroga z Olimpijo v Stožicah, ko je zapravljala priložnosti.

Jutri se izteče prestopni rok

Kaj pomeni izkušen trener, je dokazal Damir Krznar na klopi Maribora. 50-letni Hrvat je v drugem polčasu umrtvil igro poletne Mure s spremembo sistema, ko je postavitev 4-1-4-1 zamenjal v 3-5-2. V Ljudskem vrtu upajo, da so z zmago prebili psihološko blokado zaradi serije neuspehov, a jih čaka še veliko dela, pa tudi kadrovskih korekcij v igralskem kadru. Hrvat Marko Tolić, ki ga je zagrebški Dinamo posodil le do konca jeseni, torej za 14 tekem, bi bil v zvezni vrsti lahko dodana vrednost, da bo napadalec Roko Baturina dobil več uporabnih žog, kot jih je doslej. Za zdaj je očitno, da Vladan Vidaković ni takšne kakovosti, kot ga je ob prihodu v Maribor hvalil športni direktor Marko Šuler. Ker se Maribor ni uvrstil v konferenčno ligo, je ostal brez vsaj treh milijonov prihodkov in temu bo moral prilagoditi poslovno politiko.

Časa za kadrovanje ni več veliko, saj se jutri izteče prestopni rok. V vseh slovenskih klubih se obetajo prihodi novih igralcev, s katerimi bodo zapolnili najbolj šibka igralna mesta. Logično je, da klubi iščejo napadalce in veziste, a če niso sposobni za slovensko ligo vzgojiti lastnih branilcev in rezervnih vratarjev, je v njihovem načinu dela marsikaj narobe. Maribor je celo v takšnih težavah, da je prvi desni bočni branilec postal igralec, ki je bil v Domžalah zgolj rezerva.