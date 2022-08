Po težkem porazu na drugi tekmi drugega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo v Münchnu proti Nemčiji se je slovenska košarkarska reprezentanca v včerajšnjih popoldanskih urah že odpravila na eno izmed prizorišč 41. evropskega prvenstva. Tekme skupine B bodo v Kölnu, preostale pa v Tbilisiju v Gruziji (A), v Milanu v Italiji (C) ter v Pragi na Češkem (D). Kapetan Goran Dragić in soigralci, ki so danes že preizkusili obroče v Lanxess Areni, bodo prvo tekmo odigrali v četrtek ob 17.15 proti Litvi, finale pa bo v nedeljo, 18. septembra, v Berlinu, kjer bodo potekali zaključni boji.

Reprezentanca se je na pot proti Kölnu vseeno odpravila nekoliko vedrejših obrazov, za kar je v nedeljskem večeru poskrbela Švedska z zmago proti Izraelu. Štiri tekme pred koncem drugega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo to namreč pomeni, da ima Slovenija v boju za tretje mesto v skupini J, ki še pelje na košarkarski mundial, še naprej dve zmagi prednosti pred Izraelom in Švedsko in se ji tako obeta mirnejši novembrski in februarski cikel.

Selektor Aleksander Sekulić se je moral pred odhodom iz Münchna za sodelovanje zahvaliti še dvema posameznikoma. Zdelo se je, da bosta to Jakob Čebašek in Luka Rupnik, a se je Sekulić presenetljivo odločil drugače. Ob Čebašku evropskega prvenstva namreč ne bo videl Gregor Hrovat, Rupnik pa je še peti organizator igre v dvanajsterici za prvenstvo stare celine. Glede na to, da imajo evropski prvaki primanjkljaj v centimetrih, kar se je najbolj izrazito pokazalo na tekmi z Nemčijo, ki je skok dobila s kar 56:27, je Sekuličeva izbira privzdignila nekaj obrvi, a je selektor bržčas gledal tudi na nekatere druge stvari, kot je vzdušje v moštvu, kar je vse prej kot zanemarljivo. Dejstvo namreč je, da dvanajsti igralec v reprezentanci redko, če sploh, dobi priložnost za igro, lahko pa da svoj doprinos na drugih področjih.