Mali vinogradniki niso preveč navdušeni

Večina pridelovalcev cvička se strinja, da je treba tega dolenjskega posebneža nekako prenoviti, da bo bolj všečen uporabniku, tudi mlajšim pivcem. Toda s tehnologijami, ki jih predlagajo kmetijski zavod in nekateri večji pridelovalci, se mnogi ne strinjajo in pravijo, da potem to ni več cviček.