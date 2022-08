Deseta tekma slovenske reprezentance v letošnjem poletju, deseta zmaga. Izbrana vrsta selektorja Aleksandra Sekulića še naprej melje vse pred seboj, tokratna »žrtev« pa je bila Estonija. Uspeh ima dodano vrednost, kot sta jo imela tista proti Hrvaški in Švedski ob koncu junija in na začetku julija, saj so ga kapetan Goran Dragić in soigralci dosegli v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo. Igra reprezentance je že bila na višji ravni, saj so bili odstotki zadetih metov že bližje tistemu, kar zahteva selektor, ki poudarja, da mora biti podoba reprezentance na evropskem prvenstvu še boljša. Pred Slovenijo je še zadnja ovira pred začetkom turnirja najboljših reprezentanc stare celine. Jutri ob 15. uri se bo na drugi tekmi drugega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo v Münchnu merila z Nemčijo.

Manj obremenjevanja s sodniki

Selektor Aleksander Sekulić je bil po četrtkovem večeru zadovoljen, zmotili so ga le nekoliko prelahko prejeti koši v drugem polčasu, a je bilo to glede na visoko prednost do neke mere razumljivo. »Igrali smo v valovih. Bilo je nekaj živčnosti, saj smo po določenem obdobju znova igrali tekmo, ki je bila rezultatsko pomembna. Ob tem pa se je potrdilo, kar smo opozarjali, da igra Estonija ne glede na rezultat vseh 40 minut maksimalno borbeno, za kar jim čestitam. A najbolj pomembno je, da smo ob vsakem manjšem padcu znali reagirati in hitro postavili stvari na svoje mesto,« je ocenil Aleksej Nikolić, ki je tekmo začel v prvi peterki. »Selektor me s tem ni presenetil, saj smo se na tak način pripravljali na obračun. Moja vloga v ekipi je jasna ne glede na to, ali začnem v prvi peterki ali pridem v igro s klopi. Ocenjujem, da jo opravljam dobro.«

Če kaj, potem lahko pri igri Slovenije nekoliko pograjamo preveliko obremenjevanje s sodniškimi odločitvami. Podobno je bilo tudi lani v kvalifikacijah za olimpijske igre in nato v Tokiu. S tem igralci izgubljajo prepotrebni energijo in osredotočenost, kar je nekaj, na čemer velja delati. Delilci pravice pod okriljem Mednarodne košarkarske zveze Fiba niso najvišjega kakovostnega razreda, saj večina njih sodi v evroligi, zaradi spora med organizacijama pa lahko delujejo le v najelitnejšem klubskem tekmovanju in evropskem pokalu. Res je, da delajo precej napak, a ne namerno, zato jih je potrebno vzeti v zakup in s pritoževanjem ne vnašati živčnosti v moštvo.

Nova zmaga za velik korak proti SP

Pred evropskim prvenstvom čaka Slovenijo še izjemno zahteven preizkus, ko bo jutri na drugi tekmi drugega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo leta 2023 gostovala pri Nemčiji. Gostiteljica evropskega prvenstva, ki je v četrtek brez težav odpravila Švedsko v Stockholmu, se sicer spopada s številnimi odsotnostmi zaradi poškodb. Selektor Gordon Herbert ne more računati na Maxija Kleberja (soigralec Luke Dončića pri Dallasu), Moritza Wagnerja (Orlando) in Isaaca Bonga (lani Toronto, letos Bayern). Tekmo s Slovenijo bo zagotovo izpustil Daniel Theis (Indiana), ki je vprašljiv tudi za EP, medtem ko je okreval Dennis Schröder (Houston), ki je ob Franzu Wagnerju (Orlando) tudi motor ekipe. Nemčija je do zdaj v kvalifikacijah za SP zbrala šest zmag in poraz ter si trenutno s Finsko deli prvo mesto v skupini J.

»Medtem ko Estonija igra izrazito moštveno košarko, je Nemčija precej bolj atletsko in strelsko nadarjena ekipa z bolj kakovostnimi posamezniki. Čaka nas zahtevnejša tekma, še posebej, ker bomo igrali pred polno dvorano v Münchnu, ki jim bo dala dodaten zagon. Poskušali se bomo čim bolje pripraviti na tekmeca, na Bavarsko pa odkrito potujemo po novo zmago,« pravi Aleksander Sekulić, podobno pa razmišlja tudi Klemen Prepelič. »Naša obveza je, da krenemo po novo zmago, s katero bi naredili velik korak proti svetovnemu prvenstvu. Vsaka tekma je zgodba zase, mi pa se osredotočamo le na tisto, ki je pred nami. Tako do četrtkovega večera nihče ni govoril o Nemčiji. Po zmagi proti Estoniji smo se za trenutek poveselili, od petkovega jutra pa so misli že popolnoma pri novem tekmecu.« x