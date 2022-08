Prekleti Finci

Ne vem, kako je z vami, a jaz imam že od nekdaj velike težave s Finci. Zato, ker so najbolj srečni ljudje na svetu, pa ker imajo najboljše šole na svetu, pa najbolj pametne otroke na svetu, pa ker odrasli na Finskem preberejo največ knjig na svetu, pa ker vsi Finci izdihavajo čistejši zrak, kot ga mi vdihavamo, pa ker imajo na Finskem največ jezer, pa ker je Finska najmanj gosto poseljena država v Evropi, pa ker lahko njihov BDP na glavo našega odloži pivo. Pa še zato, ker za sosede nimajo Hrvatov, ampak Švede. No ja, imajo tudi sosede Ruse, a to ne gre dobro v koncept te kolumne, zato se bom v slogu naših resnici zavezanih novinarjev pretvarjal, da tega dejstva ne poznam, in tudi vi se, prosim, enako pretvarjajte. Ker je pomembna poanta, ne pa zemljepis.