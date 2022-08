“Drugi” prvi šolski dan

Prvi šolski dan je eden največjih dogodkov in sprememb v našem življenju. V mojih časih je bil prvi šolski dan podoben vsem ostalim dnevom. Posebej je to veljalo za vaško okolje, kakršno je bilo moje. Večina staršev je bila v službi v mariborskih industrijskih gigantih, kot so bili Tam, Metalna, MTT itd., preostali pa so opravljali svoja vsakodnevna kmečka opravila. Zato seveda ni bilo nobenega poslavljanja pred prvim odhodom v šolo, kaj šele, da bi starši z nami odšli v šolo. Prav tako pred tem sploh nikoli nismo bili v šoli, le pot nam je bila vsem znana, saj je do šole vodila edina prašna makadamska cesta skozi vas, zame oddaljena skoraj tri kilometre. Za varnost nam ni bilo treba skrbeti, saj ni bilo praktično nobenega prometa.