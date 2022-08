Tujci varni pred redarskimi globami

Številni tuji vozniki so zaradi težav pri pridobivanju osebnih podatkov in izvršilnih postopkih varni pred redarskimi kaznimi. V glavnem to velja za državljane držav, ki niso članice EU, a težave se pojavljajo tudi pri italijanskih voznikih. Prekrškov tujih voznikov ni malo: leta 2019 so redarji obravnavali več kot 5000 prekoračitev hitrosti, medtem ko prekrškov, povezanih z nepravilnim parkiranjem, ne vodijo ločeno.