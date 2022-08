In res je treba pri opremi prostora za najmlajše, šolarje in najstnike najti ravno pravo ravnovesje med funkcionalno opremo, ki vključuje prostor za učenje, shranjevanje različne opreme in spanje, in hkrati zabavno opremo prostora, ki vključuje tudi prostor za igro. Pri tem pa ne smemo pozabiti na razporeditev prostora, položaj oken, vrat in drugih arhitekturnih elementov, ki močno vplivajo na to, kako organiziramo prostor. Oglejmo si sodobno, karseda optimalno in zabavno opremo sobe za šolarje in mladostnike.

Miza ob naravni svetlobi

Prva domača naloga za starše, ki opremljajo otroško ali mladinsko sobo, je, da mizo umestijo blizu okna, da lahko otrok pri učenju izkorišča naravno svetlobo. Druga naloga je najti najboljši in najuporabnejši prostor za shranjevanje različnih stvari. Otroci namreč v bližini pisalne mize potrebujejo shrambo za knjige, zvezke in vse druge šolske potrebščine, da so lahko med učenjem popolnoma osredotočeni na snov. Prav tako je koristno imeti premično shrambo – to je lahko voziček, ki vsebuje vse pomembne stvari in ga je mogoče pospraviti pod mizo. S tem povečamo površino za igranje na tleh, ko je domača naloga končana. Otroci se namreč zagotovo počutijo bolje, če lahko po koncu učenja odstranijo vse, kar je povezano s šolo, ter se osredotočijo na zabavo in igro s prijatelji oziroma si vzamejo nekaj prostora in časa za svoje konjičke.

Stoli z nastavitvijo višine in naslonom

Ko govorimo o osnovah, moramo omeniti tudi stole in mize. Pri stolu je pomembno je, da kupimo takšnega, ki ima možnost nastavitve višine in naslon za hrbet, ki podpira ravno sedenje. Otroci namreč stole pogosto uporabljajo tudi za ustvarjanje, pri čemer potrebujejo enako raven udobja, uporabnosti in ergonomičnosti kot pri učenju.Enaka pravila kot za stol pa veljajo tudi za mizo. Najbolje je, da ta »raste« z otrokom, kar pomeni predvsem, da je v vsakem hipu prilagodljiva otrokovi višini.

V primeru, da je soba majhna ali si jo otrok deli z bratom ali sestro, je postavitev pisalne mize pod pograd oziroma etažno posteljo odlična rešitev. Takšna rešitev ni le zabavna za otroke, ampak kvadraturo sobe izkoristi kar dvakrat in ob tem združi vse funkcije prostora.

Iz otroške v mladinsko sobo

Otroci hitro rastejo, njihove potrebe pa se spreminjajo tudi z novimi aktivnostmi, načinom igre in vsakodnevnimi šolskimi obveznostmi. Tudi družabno življenje se z odraščanjem iz otroka v najstnika spreminja, zato je dobro imeti v mislih, da bo otroška soba v nekem trenutku gostila več otrok ali najstnikov. To pa pomeni potrebo po vsestranskem prostoru, ki lahko zadosti različnim aktivnostim šolarja. Uporaba prilagodljivega pohištva, ki ga je enostavno premikati in vrteti, ter modularnega pohištva, ki se spreminja in ga lahko nadgrajujemo glede na nove potrebe, je zelo pametna in ugodna rešitev. Izberemo lahko denimo mizo, ki ji lahko prilagajamo višino, ko otrok raste, ne da bi ob tem žrtvovali ergonomijo in odličen dizajn. Na splošno velja, da je opremljanje doma zabavno, a je lahko tudi velik izziv. Starši si lahko skupaj z otroki olajšajo opremljanje oziroma izkoriščanje prostorov z različnimi spletnimi aplikacijami oziroma namenskimi računalniškimi programi, ki pomagajo načrtovati opremo prostora in tako uporabniku pomagajo najti popolno kombinacijo. Z njimi lahko pogosto preverimo tudi, kako bo določena kombinacija pohištva videti v našem prostoru. Na ta način spoznamo, kako lahko pohištvo premikamo in nadgrajujemo glede na nove potrebe. Tudi z razmeroma enostavno spremembo barve sprednjih stranic pohištva soba dobi povsem novo atmosfero, otroci pa sobo, ki bolje izraža njihovo osebnost.

Košare, škatle, predalniki …

V otroški sobi je lažje vzdrževati red, ko ima vsaka stvar svoje mesto. Dober način shranjevanja lahko otrokom organizacijo predstavi kot nekaj zabavnega, hkrati pa jim pomaga ustvariti zdrave navade – še toliko bolj, če jim dovolimo, da se sami odločijo, kam naj gre katera stvar. Strokovnjaki priporočajo uporabo škatel in pregrad v predalih, ki bodo otrokom pomagale najti vse, kar potrebujejo, pa tudi pospraviti nazaj, ko končajo. Ko ima vsak predmet svoje mesto, sta tudi učenje in igra brez motenj veliko lažja. Pri tem je varnost seveda na prvem mestu. Vse plastične škatle morajo biti varne, brez ostrih robov, da se lahko mlajši otroci z njimi tudi igrajo, medtem ko si urejajo svoj osebni prostor. Škatle in organizatorji pa bodo na delovni površini ustvarili red. Če prostora ni dovolj, pomislite, kako lahko izkoristite navpični prostor – stene ali celo zadnjo stran kakšnega kosa pohištva. Na trgu obstajajo modularne plošče, ki jih je mogoče personalizirati ter uporabljati na veliko različnih načinov. Otroci lahko spremenijo postavitev dodatkov na tabli, jih postopoma dodajajo in spreminjajo. To je še posebno koristno, ko se v njihovih življenjih pojavijo novi konjički ter interesne dejavnosti.

Svetloba in moč žarnice

Otroci potrebujejo razsvetljavo za branje, risanje in konjičke, pa tudi splošno razsvetljavo za igro. Dobra osvetlitev naredi otroški prostor udobnejši in zabavnejši. Pomembna je uporaba otrokom prijazne razsvetljave z zaščitenim svetlobnim virom, da se otroci v mlajših letih ne morejo opeči, razbiti sijalke ali se dotikati njenega okovja. Strokovnjaki priporočajo kakovostne svetilke priznanih znamk, ki prestanejo nekaj najbolj strogih varnostnih testov, kajti le tako ste lahko prepričani, da je vaš otrok z njimi varen.

Barve bodo v sobo vnesle več osebnosti

Tekstil v otroški sobi mora biti enostaven za čiščenje in vzdrževanje. Uporaba tekstila v otroški sobi daje otrokom svobodo, da so ustvarjalni, da mešajo vzorce in barve. To jim lahko na primer omogočajo različne preproge in prevleke za blazine. Različne barve in materiali bodo v sobo vnesli več osebnosti. Dobro je imeti tudi izdelek, ki bo otroke navdihnil za nekaj fizičnih aktivnosti in akrobacij ter jih ob tem med igro varoval na tleh. To je lahko mehka površina, kot je na primer zložljiva vadbena blazina, ki jo je enostavno premikati in pospraviti, ko je aktivnost na tleh končana.

Pomembno je, da v proces opremljanja otroške sobe vedno vključite otroke. To je odlična priložnost, da izrazijo svojo ustvarjalnost – pa tudi svoj osebni slog in smisel za estetiko. Le v sobi, ki so jo pomagali opremiti sami, se bodo počutili zares prijetno.