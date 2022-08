Aleksander Sekulić, selektor košarkarske reprezentance: Smo zelo ambiciozni, a ne prepotentni

Po izjemnem lanskem poletju, ko je slovenska košarkarska reprezentanca prvič v zgodovini nastopila na olimpijskih igrah in v Tokiu skoraj prišla do odličja, je pred njo nov velik izziv. Na prihajajočem evropskem prvenstvu bo namreč branila naslov prvaka. Z Luko Dončićem in povratnikom Goranom Dragićem ter ostalimi kakovostnimi posamezniki Slovenija znova cilja zelo visoko. Selektor Aleksander Sekulić je ponosen, da je izbrana vrsta v ožjem krogu favoritov za zlato odličje, a opozarja, da ne smejo podcenjevati nikogar.