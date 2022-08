Gospa Ana, leta 2019 je Dominga res nekaj žensk obtožilo spolnega nadlegovanja, zahtev po spolnih odnosih in šikaniranja na delovnem mestu, če niso hotele z njim v posteljo. Toda slavni pevec se je opravičil in poudaril, da jim ni storil nič hudega. Kljub temu je bilo nekaj odpovedi, a v Ljubljani smo ga vseeno gostili. Odgovorni so povedali, da Placido Domingo gotovo ni zlorabil nobene ženske.

Tokrat pa je Domingo vmešan v spolno afero v Argentini. A kot se govori, spet ne gre za nič hujšega, v veliki aferi s trgovanjem z deklicami in dekleti je Domingo zraven zgolj kot »uporabnik teles« in ne kot lastnik žensk, to pa po argentinskih zakonih ni kaznivo.

Gospa Ana, če vas moti, da je umetnik silil v spolne odnose nekaj žensk in da je spal z eksotičnimi domačinkami v Argentini, lahko odidete na njegov nastop naslednjo sredo in ga v Križankah izžvižgate, če se seveda ne bojite, da vas bodo tolerantne mestne oblasti vrgle s prizorišča.