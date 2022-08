Nizozemka kraljica sprinta

Evropsko prvenstvo v kolesarstvu v Münchnu so s cestno dirko zaključile kolesarke. V ciljnem sprintu je na 130-kilometrski preizkušnji po slabih treh urah evropska prvakinja postala Nizozemka Lorena Wiebes, ki je ugnala Italijanki Eliso Balsamo in Rachele Barbieri. Nizozemka je v tej sezoni izjemna, saj je dobila že 17. sprintersko preizkušnjo. V tričlanski slovenski reprezentanci sta v času zmagovalke prikolesarili Eugenia Bujak (bila je 18.) in Špela Kern (23.). Urška Žigart, ki je sodelovala v enem od begov, je z zaostankom treh minut in osmih sekund zasedla 76. mesto.