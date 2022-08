Deset dni po tem, ko je Romun Gheorghe Cretu prevzel slovenske odbojkarje, je že imel prvi preizkušnji. V prenovljeni dvorani Tabor so gostili reprezentanci, ki bosta konec tedna na svetovnem prvenstvu prav tako igrali v Ljubljani. Egipt v skupini F z Nizozemsko, Argentino in Iranom, naslednjim nasprotnikom aktualnih evropskih podprvakov, Turčija pa v skupini E z Italijo, Kanado in Kitajsko. Obe tekmi so Cretujevi izbranci zanesljivo dobili. Več dela so imeli s turškimi odbojkarji, pri katerih je bil predvsem razpoložen Adis Lagumdžija, v lanski sezoni soigralec Tončka Šterna v Piacenzi.

»Tekma je bila prav takšna, kakršno smo v tem trenutku potrebovali, torej pritisk nasprotnika s servisom, napadi preko enega najboljših korektorjev v Evropi. To smo iskali, to je bila za nas dobra priprava,« je bil po sobotni zmagi s Turčijo z igro svojih izbrancev zadovoljen Cretu, ki je v primerjavi s petkovo tekmo proti Egiptu opravil manj menjav. Na obeh tekmah je igral z Dejanom Vinčićem na podaji, sprejemalcema Tinetom Urnautom in Klemnom Čebuljem, v bloku sta bila Alen Pajenk in Jan Kozamernik, na mestu korektorja Tonček Štern in s prostim igralcem Janijem Kovačičem. To so tudi igralci, ki so na lanskem evropskem prvenstvu nosili največje breme, in če je soditi po tekmah v Mariboru, bo tako tudi na svetovnem prvenstvu. »Mislim, da so v tej postavi čez celo letošnje poletje odigrali le dve tekmi, zato je za nas ključno, da ekipa najde svoj ritem igre. Prvič so se znašli v takšnem položaju, kajti v preteklih letih so bili skupaj od začetka in vse je teklo po ustaljenih tirnicah. Kljub temu smo proti Turčiji odigrali dober prvi niz, v katerem tekmecem nismo dali dihati in niso mogli izkoristiti niti napadov po sprejemu. Na drugi strani smo po sprejemu zelo dobro napadali. Sta pa obe tekmi pokazali, da smo na pravi poti. Vidi se, da se vsi igralci trudijo in vlagajo veliko energije v te priprave,« je z do zdaj opravljenim delom zadovoljen Cretu.

Najbolj učinkovit igralec petkove zmage proti Egiptu je bil Tonček Štern s 13 točkami, po osem sta jih dosegla Urnaut in Čebulj, šest Pajenk, po tri Kozamernik, Vinčić in Rok Možič, dve Mitja Gasparini ter po eno Žiga Štern in Gregor Ropret. Tudi proti turški izbrani vrsti je bil najbolj razpoložen Tonček Štern, dosegel je 18 točk, štiri manj Čebulj, 12 jih je k zmagi prispeval Pajenk, devet Urnaut, osem Kozamernik ter po eno Vinčić, Štalekar in Možič. Svojo zadnjo preizkušnjo pred petkovim začetkom svetovnega prvenstva, ko se bodo pomerili s Kamerunom, v skupini B sta še reprezentanci Francije in Nemčije, bodo imeli slovenski odbojkarji jutri. Njihov nasprotnik v dvorani Stožice bo ob 20.30 Iran, ki jih je na turnirju na Poljskem premagal v ligi narodov in se uvrstil na zaključni turnir. Najverjetneje bo ta tekma tudi realni pokazatelj trenutne forme Cretujevih izbrancev. Vstop bo prost!

V soboto so bile v dvorani Tabor na svoji prvi kvalifikacijski tekmi za nastop na evropskem prvenstvu, ki ga bodo prihodnje leto gostile Belgija, Italija, Estonija in Nemčija, uspešne tudi slovenske odbojkarice. S 3:0 (21, 12, 26) so bile boljše od izbrane vrste Avstrije. Z 22 točkami je izstopala Lorena Lorber Fijok. Izbranke Marca Bonitte bodo tekmo drugega kroga igrale že sredo, ko se bodo v Gradcu še enkrat pomerile z Avstrijo. Sledili bodo še obračuni z Gruzijo in Azerbajdžanom.