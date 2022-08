Gašenje požara in modernizacija

Po skoraj treh mesecih od imenovanja nove vlade in po manifestaciji demokracije 24. aprila letos so pred slovensko politiko velika pričakovanja. Možnosti za njeno rehabilitacijo so večje kot kadar koli pred tem – nemara celo za dvig ugleda, ko bi bila politika kot profesija znova cenjena, ker zna odpravljati vsakodnevne težave prebivalcev slovenske družbe in racionalno usmerjati njen razvoj v boljšo prihodnost. Slabo bi bilo, če optimizma s parlamentarnih volitev vladajoča koalicija ne bi znala kanalizirati v akcijo. Kljub regresivnim sunkom dela politike, ki je volitve pred štirimi meseci dojela kot zatemnitev.