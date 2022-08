Šest tekem, šest zmag, šest tekem brez prejetega (razlika v zadetkih 10:0), šest točk prednosti. Takšen je izkupiček Olimpije po šestini državnega prvenstva v nogometu, potem ko je tudi na derbiju kroga na Bonifiki nadaljevala izjemen zmagoviti niz. Ljubljančani so v odličnem vzdušju pred kar 3600 gledalci, kolikor jih na ligaški tekmi na obnovljeni Bonifiki še ni bilo, v zanimivi in kakovostni tekmi premagali Koper z 2:0. Pod oba zadetka, ki sta bila dosežena po lepih kombinacijah, se je podpisal 20-letni vezist Svit Sešlar. »Vse, kar smo dosegli, je zasluga celotne ekipe. To je nekaj neverjetnega. Moja kariera je še mlada, a dogaja se mi nekaj najlepšega, kar je možno,« je bil presrečen najboljši igralec tekme Svit Sešlar.

Matevž Vidovšek nepremagan že 540 minut

Olimpija je bila tako kot na vseh letošnjih tekmah samozavestna in igriva, saj je bilo v njeni igri veliko lepih potez in kombinatorike. Ko je Koper v drugem polčasu napadal, se je nekajkrat izkazal tudi vratar Matevž Vidovšek, ki je nepremagan že 540 minut. Olimpija je v prvič v zgodovini kluba zmagala na šestih ligaških tekmah zapored brez prejetega gola (vir: OptaŽabar). »Velike tri točke, zato so si fantje, ki so odigrali fantastično tekmo, zaslužili, da jih tudi proslavijo. Čeprav so me nekateri fantje prosili, prostega dneva ne bo, ker moramo trenirati, da napredujemo. Šest zmag resnično ni slab izkupiček, a prišli bodo tudi padci. Prej ali slej bomo prejeli tudi gol. Tukaj nismo zato, da rušimo rekorde, ampak osvajamo točke, ki so najpomembnejše.« je bil po tekmi jasen trener Olimpije Albert Riera, ki je pri navijačih vse bolj priljubljen, ker so nosilci igre slovenski fantje Vidovšek, Ratnik, Sešlar in Nukić.

40-letni Španec je po tekmi izpostavil predvsem Sešlarja, ki se je specializiral za derbije, saj je dosegel vodilni gol v Mariboru in oba v Kopru: »Odigral je neverjetno tekmo. Ko je imel žogo v nogah, je deloval zelo samozavestno. Fantastično je imeti v ekipi takšnega igralca, kateremu smo našli igralni mesto, na katerem se najbolje počuti. Marsikaj mora še izboljšati, a je na pravi poti.« Tudi na Bonifiki je moral odgovoriti na vprašanje o Olimpiji kot ferrariju slovenskega nogometa. »Res vozim ferrari, a pot do cilja je še dolga. Že od prvega dne, ko sem prišel v Ljubljano, govorim, da želim z njim osvojiti naslov prvaka.« Za dosego cilja se bo moralo vodstvo izboljšati delo v pisarnah kluba, ki so napol prazne, in tudi upniki so vse bolj neučakani.

Koper je doživel poraz po treh zmagah zapored. Olimpija je bila boljša v prvem polčasu, Koper je v drugem narekoval ritem, a bil nenatančen pri zaključnih strelih. »Razlog za poraz je v tem, da mi svojih priložnosti nismo izkoristili. Glede na tekmeca smo jih imeli ogromno. Nogomet se igra za gole, Olimpija je zadela, mi nismo, zato je njena zmaga zaslužena. Prvi gol smo prelahko prejeli na postavljeno obrambo, ker smo bili premalo agresivni. Zadetek smo prejeli točno tam, kjer je Olimpija najbolj nevarna, a nogomet je igra napak. Ne bomo se vdali, saj je prvenstvo maraton in gremo v nove bitke,« je bil po tekmi jasen trener Kopra Zoran Zeljković, ki je ekipo moral sestaviti brez Žana Žužka, saj je osrednji branilec odhaja v italijanskega drugoligaša Bari.

Četrti zaporedni poraz Brava​

Nafta in Krka na vrhu V drugi slovenski ligi sta v četrtem krogu Nafta in Krka potrdila, da sta glavna kandidata za vrhu lestvice. Izidi 4. kroga v 2. SNL: Nafta – Ilirija 3:0 (1:0), Triglav – Krško 2:2 (1:1), Beltinci – Bilje 2:4 (0:1), Fužinar – Krka 1:3 (0:1), Slovenska Bistrica – Primorje 0:0, Grosuplje – Rogaška 0:1 (0:0), Dekani – Dob 2:2 (1:0), Rudar – Aluminij 0:1 (0:1), vrstni red: Nafta, Krka in Aluminij po 10, Bilje 9, Beltinci 7, Fužinar in Dob po 6, Slovenska Bistrica in Rogaška po 5, Primorje 4, Ilirija 3, Rudar, Krško, Dekani in Grosuplje po 2, Triglav 1.

Nogometna statistika Strelec: 0:1 Daku (85). Stadion Žak v Šiški, gledalcev 900, sodnik: Bubek (Vogrsko), rumeni kartoni: Shabanhaxhaj, K. Cipot, Daku. Bravo: Orbanić, Križan, Jakšić, Milić, Kavčič (od 92. Kurež), Nsana, Trontelj, Kramarič (od 86. Šaranić), Kurtović, Štor (od 86. Puconja), Maružin (od 86. Marjanac), trener: Grabić. Mura:Obradović, Morris, Balažic, K. Cipot, Pucko, Beganović, Lorbek (od 87. Kozar), Bobičanec (od 72. Maruško), T. Cipot (od 62. Šroler), Shabanhaxhaj (od 72. Klepač), Daku, trener: Čontala. Igralec tekme: Mirlind Daku (Mura). Streli v okvir gola: 4:8, streli mimo gola: 6:6, prosti streli: 10:7, koti: 6:4, obrambe vratarjev: 7:4, število napadov: 130:145, število nevarnih napadov: 56:68, posest žoge (v odstotkih): 49:51.

Koper – Olimpija 0:2 (0:1) Strelec: 0:1 Sešlar (36), 0:2 Sešlar (93). Stadion Bonifika, gledalcev 3600, sodnik: Vinčić (Maribor), rumena kartona: Rajčević, Šimčak. Koper: Golubović, Palčič, Prce (od 31. Rajčević), Novoselec, Šimčak, Correia, Vešner Tičić, Kotnik (od 79. Krajinović), Osuji, Parris, Kolobarić (od 69. Jašaragić), trener: Zeljković. Olimpija: Vidovšek, Karamatić (od 60. Sualehe), Crnomarković, Ratnik, Lasickas, Doffo, Elšnik, Sešlar, Ziljkić (od 60. Lopes Pedro), Kvesić (od 72. Milović), Nukić (od 78. Rui Pedro), trener: Riera. Igralec tekme: Svit Sešlar (Olimpija). Streli v okvir gola: 3:5, streli mimo gola: 7:3, prosti streli: 11:9, koti: 6:6, obrambe vratarjev: 3:3, število napadov: 114:102, število nevarnih napadov: 78:57, posest žoge (v odstotkih): 52:48.