Druga etapa kolesarske dirke po Španiji se je pričakovano razpletla s ciljnim sprintom glavnine. Kolesarji so še vedno na Nizozemskem in so morali opraviti s 175,1 kilometra od Hertogenboscha do kraja, kjer se je včeraj pričela dirka, Utrechta.

Na krilih nizozemskih ljubiteljev koleasrstva ekipa Jumbo-Visma, ki dela za kepata in izjemno motiviranega Primoža Rogliča, ničesar ni prepuščala naključju. Vuelta je v svoji zgodovini velikokrat veljalja za nekoliko lažjo dirko, da tempo glavnine ni tako oster, kot je na francoskem Touru. Najboljša ekipa v pelotonu ta hip se je, vsaj za nizozemski del dirke, odločila, da to tradicijo spremeni. Kolesarji v rumeno-črnih dresih so ves čas narekovali izjemno močan tempo in petim ubežnikom niso pustili nikakršnih možnosti, da bi si privozili večjo prednost.

Po izjemno hitrem dnevu je glavnina skupaj prišla v zadnje kilometra. Kolesarji Jumbo-Visme so se malce pomaknili v ozadje in poskrbeli za svojega kapetana, da je v cilj prišel v času zmagovalca, v ospredje pa so se postavile sprinterske ekipe, ki so sestavile svoje vlake.

Najboljši sprint, ki je bil zelo tehničen in se je bilo v zadnjih kilometrih treba boriti za dobre pozicije, je uspel ekipi Bora-Hansgroge, smetano pa je pobral njihov sprinterski vodja Sam Bennett. Drugi je bil Danec Mads Pedersen (Trek Segafredo), tretji pa prvi favorit Tim Merlier (Alpecin-Deceuninck).

Rdečo majico vodilnega je je še naprej v rokah Jumbo-Visme. Roberta Gesinka pa je po današnji etapi v rdečem tamenjal Mike Teunissen. Primož Roglič pa ima še vedno nekaj prednosti pred prvimi zasledovalci za končno skupno zmago, ki si jo je z ekipo privozil na včerajšnjem uvodnem ekipnem kronometru.